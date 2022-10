Skuteczne kampanie LinkedIn by Sales Robots

J.P.: Dzień dobry, bardzo mi miło.

- Panie Jacku, na początek ogólne pytanie, dlaczego warto postawić akurat na LinkedIn?

J.P.: Po pierwsze – to bardzo wszechstronny i potężny serwis, na którym można spotkać zarówno CEO, jak i specjalistów ze swoich branż i dziedzin. Właściciel agencji reklamowej? Copywriter freelancer? Wszyscy tu są! Po drugie – to idealne miejsce na pozyskiwanie leadów przy pomocy takich działań jak marketing automation. Działanie na LinkedIn jest bezpłatne, a jest tam 90% kadry managerskiej.

- Czy każdy może założyć i prowadzić tam konto?

J.P.: Tak, oczywiście. Jednak systematyczne działania na LinkedIn wymagają poświecenia czasu. Szczególnie jeśli ktoś samodzielnie chce prowadzić i nadzorować wszystkie procesy. Można jednak zwrócić się do profesjonalnej Agencji, która tematem lead generation zajmuje się zawodowo.

Agencja Sales Robots AMG – najważniejsze informacje o firmie

- Proszę powiedzieć coś więcej na temat Agencji Sales Robots.

J.P.: Jesteśmy zespołem ekspertów z ogromnym doświadczeniem zarówno w sprzedaży, marketingu, komunikacji oraz tworzeniu oprogramowania. Z połączenia tych obszarów powstała wyspecjalizowana organizacja, wspierająca firmy w realizacji kampanii komunikacyjnych na LinkedIn.

- Jakich efektów mogą spodziewać się klienci, którzy zaufali Agencji?

J.P.: Dzięki działaniom Sales Robots firmy mogą przyspieszyć procesy wykonywane na LinkedIn. Mogą też podnieść ich skuteczność i je zautomatyzować. Mamy unikatowe, autorskie rozwiązania, które budują sieć kontaktów oraz te, dzięki którym pozyskujemy nowe, wartościowe leady.

- Czy automatyzacja jest teraz niezbędna?

J.P.: Jest na pewno coraz popularniejsza i niekorzystanie z niej w marketingu jest dużym błędem. Po co wykonywać całą pracę ręcznie, skoro mogą ją zrobić za nas roboty? Automatyzacja to jedna z naszych specjalizacji. W Sales Robots znamy się także, a może przede wszystkim, na LinkedIn. Ten serwis nie ma przed nami tajemnic. Swoim doświadczeniem z LinkedIn oraz wiedzą na temat szeroko pojętego marketingu dzielimy się chętnie na blogu.

Jakie są opinie o Agencji Sales Robots

- Kim są Wasi klienci?

J.P.: Zakres jest duży. Klienci Agencji to małe, średnie, a także znane duże firmy, które chcą dołączyć do swoich kanałów komunikacji działania wewnątrz LinkedIn. Ze wsparcia Sales Robots korzystają firmy ze wszystkich branż sektora B2B oraz Premium B2C. Cieszę się, że wiele firm daje dobre rekomendacje i potwierdza wysoką skuteczność Sales Robots. Mamy też takich klientów, z którymi współpracujemy nieprzerwanie od wielu lat.

- Czy zdarzają się sceptyczne lub negujące głosy?

J.P.: Jestem świadomy tego, że niektórzy na starcie mogą podchodzić sceptycznie do naszych działań. Pojawiają się hasła typu „po co płacić komuś, za to, co sam mogę zrobić”.

- I co Pan na to?

J.P.: Jasne, że można zrobić to samemu. Jeśli się zastanowić, to wszystko można robić samodzielnie. Jednak jest taka wartość, której nie możemy kupić ani w żaden sposób zdobyć. To czas. A doba ma tylko 24 godziny. A na każdą czynność, którą wykonujemy, poświęcamy ten czas. Tutaj musimy się zastanowić, czy w tym czasie, kiedy bierzesz prowadzenie profilu na siebie, nie można zrobić czegoś, co bezpośrednio przekłada się na większe zyski? Klienci, którzy zrozumieli tę zależność i zgłosili się do Sales Robots, są bardzo zadowoleni ze współpracy. Między innymi dlatego, że zyskali dużo czasu, który wykorzystują m.in. na dalszy rozwój firmy. Są także pewni, że procesami na LinkedIn zajmują się ludzie, którzy są specjalistami i znają ten serwis od wielu lat. Pozytywne opinie o Agencji są wynikiem również tego, że informujemy klientów na bieżąco o zmianach i ukrytych możliwościach LinkedIn. Wtedy mają pewność, że prowadzone działania są zawsze optymalne, jeśli chodzi o skuteczność.

Agencja Sales Robots – jak działa?

- Jak wspieracie zgłaszające się do Agencji firmy?

J.P.: Sales Robots pomaga im na dwóch poziomach: automatyzacji i optymalizacji procesów. Dzięki temu oszczędzają nawet ponad 90% czasu spędzonego na LinkedIn. Zyskują też doradztwo strategiczne i komunikacyjne. Łączymy autorskie, inteligentne narzędzia ze wsparciem doświadczonych pracowników, a to pozwala nam wyprzedzić konkurentów i zdobyć przewagę rynkową.

- Jakie działania przynoszą największe korzyści firmom?

J.P.: Skupiamy się na trzech działaniach. Pierwszym jest zwiększanie zasięgu. Stworzone przez nas metody zwiększają zasięg 3 razy skuteczniej, ale przede wszystkim aż 15 razy szybciej. Osiągamy tak dobre wyniki, ponieważ mamy unikatowe dane na temat LinkedIn i potrafimy wykorzystać je efektywnie w praktyce.

Drugim działaniem jest automatyzacja procesu wysyłki wiadomości. To jedna z najskuteczniejszych metod nie tylko komunikacji z innym użytkownikiem, ale przede wszystkim w generowaniu leadów sprzedażowych. We wiadomości możemy przekazać wszystko, co chcemy i potrzebujemy. Możemy zachęcić do przeczytania artykułu, podzielić się ciekawą nowinką, czy zaprosić do zapoznania się z nowym produktem.

Trzecie działanie to tańsze generowanie leadów. Wygenerowanie jednego leada sprzedażowego może okazać się aż 30 razy tańsze w stosunku do Google czy Facebooka. Wynika to z faktu, że na LinkedIn nie ma jeszcze aż tak dużej konkurencji.

Generowanie leadów za pośrednictwem LinkedIn

- Na LinkedIn nie ma jeszcze dużej konkurencji, czyli to wdzięczne środowisko generowania leadów?

J.P.: Tak, a w szczególności firm B2B i Premium B2C. Zdobywają one kontakty o wiele szybciej i taniej niż w tradycyjnych kanałach: cold calling, cold mailing, Facebook czy Google Ads. Najbardziej skuteczne działania na LinkedIn to wykorzystanie ogromnych możliwości profili prywatnych pracowników firmy. Dzięki nim zdobywanie nowych kontaktów staje się bardzo dynamiczne. Pozwala także na skuteczną komunikację oraz generowanie leadów.

Jak wygląda cennik usług

- Jak wygląda kwestia oferty Sales Robots i ceny za prowadzenie kampanii?

J.P.: Agencja przygotowała szereg pakietów i atrakcyjnych zniżek skierowanych do stałych klientów. Firmy otrzymują od Sales Robots wsparcie doświadczonego konsultanta i dostęp do specjalnego oraz prostego w obsłudze CRMa. CRM jest narzędziem, które dostarcza mnóstwo danych o potencjalnych klientach. Pozwala też w kilku łatwych krokach uruchomić inteligentne, zautomatyzowane kampanie komunikacyjne. Jeśli chodzi o wycenę, to opłaty za prowadzenie kampanii zbliżone są do niskobudżetowych kampanii Facebook i Google, czyli od ok. 3000 zł miesięcznie.

- Czym różnią się one od kampanii na LinkedIn?

J.P.: Wspomniane kampanie Facebook oraz Google oferują znacznie mniej. W przypadku kampanii LinkedIn zbudowany zasięg pozostaje w firmie na stałe. Raz pozyskany lead może być klientem przez długie lata. LinkedIn daje dostęp do osób decyzyjnych, dzięki temu wszystko dzieje się szybciej i sprawniej.

Praca w Sales Robots

- Czy zatrudniacie nowe osoby do zespołu?

J.P.: Coraz więcej firm korzysta z usług Agencji Sales Robots, więc stale poszerzamy swój zespół. Agencja zatrudnia specjalistów od komunikacji i marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, a także programistów.

- Sales Robots działa tylko na polskim rynku?

J.P.: Firma działa także poza Polską, więc kandydaci z biegłym językiem angielskim są mile widziani. Warto wspomnieć, że większość pracowników pracuje w trybie zdalnym. Połączenie tak wielu utalentowanych pracowników sprawia, że Agencja rozwija się w tak szybkim tempie, a skuteczność działań potwierdzają już nie tylko firmy w Polsce, ale i na całym świecie.

- Co chciałby przekazać Pan tym, którzy nie mają jeszcze konta na LinkedIn albo chcieliby skorzystać ze wsparcia Agencji?

J.P.: Jeśli nie jesteście obecni na LinkedIn, to na pewno warto założyć tam konto. Serwis pomoże Wam w pozyskiwaniu nowych klientów i rozwijaniu firmy. Plusem jest to, że na LinkedIn nie ma jeszcze aż tyle konkurencji, co na innych serwisach, więc prowadzone tam działania już na starcie będą efektywniejsze. Jeśli natomiast zależy Wam, aby te działania były nie tylko skuteczne, ale również szybkie i zautomatyzowane to warto zapoznać się z ofertą Sales Robots. Wsparcie Agencji pozwoli wygenerować nowe leady i zaoszczędzić czas, który można przeznaczyć na obsługę nowych klientów.