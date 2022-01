Co warto wiedzieć o kontach maklerskich?

Po co komu konto maklerskie i co jest potrzebne do jego założenia?

Konto maklerskie ma szerokie zastosowanie, może je założyć osoba mająca status osoby fizycznej lub prawnej. Wystarczy być pełnoletnim, aby założyć konto maklerskie i stać się indywidualnym inwestorem. W ten sposób możliwe stanie się inwestowanie w akcje, obligacje, kontrakty terminowe, produkty strukturyzowane. Na konto można przelewać wolne środki, wpływają na niego też wpłaty ze sprzedaży akcji itd. Jeśli komuś zależy na uzyskaniu dostępu do Internetu na Giełdzie Papierów Wartościowych, to otwarcie rachunku maklerskiego staje się koniecznością. Jest możliwe, mając dokument tożsamości i numer identyfikacji podatkowej. Podczas ubiegania się o konto maklerskie jednym z wymogów jest również wypełnienie ankiety MiFID, co służy ocenie sytuacji biznesowej i doświadczenia na giełdzie i celów inwestycyjnych. Dane te wykorzystuje tylko w celach informacyjnych biuro maklerskie. Cała procedura zajmuje zaledwie kilka minut nie ma w tym niczego skomplikowanego. Bardzo często firmy maklerskie wymagają minimalnej kwoty wpłaty podczas otwierania konta maklerskiego, bo korzystanie z niego wiąże się z dodatkowymi opalami. Trzeba płacić za posiadanie i korzystanie z rachunku oraz za prowizje.

W poszukiwaniu idealnego konta maklerskiego

Ofert rachunków maklerskich jest wiele, więc czas zastanowić się nad tym, co ma największe znaczenie podczas ich przeglądania. Pierwszym krokiem będzie określenie swoich oczekiwań i preferencji względem konta maklerskiego. Inny rachunek sprawdzi się w przypadku osoby bardzo aktywnej na giełdzie, dokonującej transakcji każdego dnia niż kogoś zainteresowanego obligacjami. Kolejną kwestią są koszty prowadzenia konta maklerskiego i inwestowania przy jego wykorzystaniu. Znaczenie mają przede wszystkim opłaty od zrealizowanych transakcji, a prowadzenie konta i opłaty dodatkowe. Wysokość prowizji jest uzależniona od cennika danego domu/biura maklerskiego.

Zwykle jest tak, że nie przekracza ona 0,5% wartości transakcji, ale z wyższymi kosztami trzeba liczyć się w przypadku akcji wykonywanych osobiście/telefonicznie. Kolejną kwestią jest minimalna wartość prowizji, co również trzeba mieć na uwadze. Na rynku działa wiele firm maklerskich, które gwarantują całkowicie darmowe prowadzenie rachunku, ale nie jest to reguła i często trzeba płacić za to kilkadziesiąt złotych rocznie. Do tego dochodzi też szereg dodatkowych opłat za przykładowo dostęp do arkusza zleceń giełdowych lub przelewy z rachunku. Dla osób początkujących kluczowe będzie to, aby móc liczyć na merytoryczne wsparcie. Z kolei profesjonalni gracze wymagają zaawansowanych narzędzi analitycznych, specjalistycznych serwisów informacyjnych, rynków alternatywnych, opcji kredytowania inwestycji itd.

Ranking kont maklerskich sposobem na wybranie najkorzystniejszej oferty

Sporą popularnością cieszy się obecnie Rachunek Inwestycyjny Standard od XTB online trading. Nie trzeba przejmować się prowizją za handel akcjami i funduszami ETF, jeśli nie przekroczy się miesięcznego obrotu stu tysięcy euro. Konto można założyć przez Internet, do dyspozycji jest nowoczesna aplikacja mobilna. Jeśli ktoś inwestuje na rynkach zagranicznych, to będzie w pełni zadowolony. Tym bardziej że można liczyć na darmowe kursy inwestowania w akcje i ETF-y, co stanowi kolejny atut. Aktualny ranking kont maklerskich: https://e-kursy-walut.pl/ranking-kont-maklerskich/

Konto Maklerskie Elastyczne od ING Bank także będzie dobrym wyborem ze względu na możliwość założenia go przez Internet. Kuszące dla klientów są także relatywnie niewysokie prowizje, dotyczy to funduszy, akcji i obligacji. Konto maklerskie jest w pełni zintegrowane z systemem bankowości internetowej, co stanowi duże ułatwienie. Jego założenie można polecić przede wszystkim day traderom oraz inwestorom zarówno średnio-, jak i długoterminowym.

Bossa.pl także ma do zaoferowania rachunek inwestycyjny do założenia przez Internet, z dostępem do rynków zagranicznych i z możliwością inwestowania na rachunkach IKE oraz IKZE. Do tego dochodzą jeszcze niskie prowizje day tradingu na rynku akcji i notowania mobilne. mBank również ma konto eMakler, zakłada się wraz z rachunkiem osobistym. Można uniknąć opłat za jego prowadzenie. Do plusów zalicza się nowoczesny system transakcyjny, notowania mobilne.

