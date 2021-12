Czy konto firmowe jest obowiązkowe dla osób prowadzących działalność?

Nie ma wątpliwości co do tego, że konto bankowe jest niezbędne i wskazane do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Czy istnieją jednak określone przepisy, według których bankowe konto firmowe może okazać się obowiązkiem każdego przedsiębiorcy?

Czy konto firmowe jest obowiązkowe?

Należałoby zacząć od tego, że obowiązek posiadania konta firmowego rzeczywiście istnieje, ale nie dotyczy on wszystkich przedsiębiorców. W przypadku osób prowadzących 1-osobową działalność gospodarczą nie ma odgórnych przepisów, które nakazywałyby zakładanie takiego konta. Wyjątek mogą stanowić podmioty, które zostały zobligowane do korzystania z mechanizmu split payment, czyli modelu podzielonej płatności. Obowiązek posiadania konta firmowego spoczywa również na przedsiębiorcach, zatrudniających więcej niż 10 osób z rocznym obrotem netto przekraczającym 2 miliony euro. Jeśli jednak prowadzimy niedużą firmę czy pracujemy jako osoba samo zatrudniona, a pojedyncza należność na rzecz innej firmy nie przekracza 15 tysięcy złotych, to wówczas obowiązek posiadania konta firmowego nie występuje.

Konto firmowe a prywatne

Pod względem kosztów, prowadzenie konta firmowego nie wiele różni się od tradycyjnego rachunku osobistego. Jeśli cofnąć by się pamięcią kilkanaście lat wstecz, to w przypadku wielu banków, konta firmowe wyróżniały się bardzo często wysokimi opłatami – za przelewy ZUS, prowadzenia konta czy opłatą za kartę debetową do rachunku. Obecnie bez większych przeszkód mamy możliwość znalezienia rachunku firmowego, który nie będzie wiązał się z dużymi kosztami. Nie będzie posiadał opłaty miesięcznej za prowadzenie konta, a dzięki spełnieniu określonych (niewygórowanych) warunków będziemy mogli uniknąć opłaty za kartę debetową.

Według aktualnie obowiązujących przepisów większość osób prowadzących np. 1-osobową działalność mogłaby w ramach prowadzenia własnej firmy, wykorzystywać tradycyjne konto osobiste. Czy jednak rzeczywiście będzie to dobre rozwiązanie?

Okazuje się, że takie rozwiązanie nie zawsze może okazać się dobrym pomysłem. Szczególnie jeśli dosyć często, wykorzystujemy konto osobiste do prywatnych celów. W takiej sytuacji prywatne operacje na koncie będą nam się mieszały z tymi firmowymi. W przypadku, jeśli dojdzie do kontroli skarbowej, w ramach której analizowane będzie konto bankowe przypisane do prowadzonej działalności, to sytuacja może okazać się dla nas mało komfortowa. Będziemy musieli się tłumaczyć z transakcji prywatnych realizowanych w ramach konta. Dlatego też, w niektórych sytuacjach warto pomyśleć nad tym, by oddzielić transakcje prywatne od tych firmowych.

Konto firmowe tanie w prowadzeniu

Jeśli przekonamy się do tego, że jednak warto założyć konto firmowe, to warto poszukać takiego konta, które nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla naszego budżetu. Na rynku usług finansowych, bez większych trudności znajdziemy konta firmowe, których prowadzenia nie będzie kosztowało majątku. Na co zwrócić uwagę, szukając korzystnego w prowadzeniu rachunku firmowego?

Opłata miesięczna za prowadzenie konta firmowego. Nawet jeśli rachunek firmowy posiada taką opłatę, możemy zapytać, czy istnieje możliwość uniknięcia takiej opłaty np. przez stałe miesięczne wpływy na konto firmowe. Opłata miesięczna za kartę debetową. Większość banków posiada taką opłatę, ale również w przypadku większości istnieje szansa jej uniknięcia. Wystarczy zrealizowanie zaledwie jednej transakcji bezgotówkowej w miesiącu, za pomocą karty. Przelewy internetowe oraz przelewy do ZUS i US. Niemal każdy bank, który umożliwia założenie rachunku firmowego, nie pobiera prowizji za tego rodzaju przelewu. Tylko w przypadku nielicznych ofert, pobierana jest opłata za weryfikację SMS’ową przelewu. Wypłaty i wpłaty gotówkowe z bankomatu. Korzystając z bankomatu tego banku, w którym założyliśmy konto firmowe, nie powinniśmy ponosić żadnych opłat za tego typu operacje na koncie. Niekiedy jednak dodatkowa prowizja może pojawić się w momencie, kiedy wypłatę pieniędzy zrealizujemy za pośrednictwem sieci bankomatów innego banku.

To najważniejsze kwestie, które dotyczą opłat za prowadzenie rachunku firmowego. Na pewno warto na nie zwrócić uwagę, przymierzając się do założenia firmowego konta w banku.