Jak czyścić ekspres do kawy?

Czynność ta powinna musi być wykonywana regularnie. Jeśli posiadamy ekspres do kawy bez wbudowanej funkcji informującej o konieczności odkamienienia, warto zrobić to po przyrządzeniu ok. 200–300 kaw. U każdego użytkownika będzie to zatem inny czas, zależny od częstotliwości pracy urządzenia – inaczej sytuacja będzie wyglądać, gdy przygotowujemy jedną kawę dziennie, a inaczej, gdy z ekspresu korzysta kilka osób w ciągu dnia. Siłą rzeczy w tym drugim przypadku urządzenie będzie potrzebowało częstszej konserwacji.

Odkamienianie ekspresu – wszystko, co warto o tym wiedzieć

Zastanawiasz się, jak odkamienić ekspres do kawy, aby zrobić to dobrze? Przede wszystkim należy pamiętać o wspomnianej już powyżej częstotliwości. Systematyczna konserwacja ekspresu będzie miała ogromny wpływ na żywotność urządzenia, niezależnie od tego, ile ono samo kosztowało. Możemy mieć najdroższy i najbardziej zaawansowany automatyczny ekspres do kawy, ale brak konserwacji szybko sprawi, że będziemy zmuszeni go często naprawiać, a w skrajnym przypadku – nawet wymienić całe urządzenie.

Znając częstotliwość korzystania z ekspresu, możemy mniej więcej oszacować, kiedy powinniśmy ekspres odkamienić. Jeśli posiadamy automatyczny ekspres, urządzenie poinformuje nas o konieczności odkamienienia na specjalnym wyświetlaczu. Panel sterujący wskaże nam, że należy dokonać konserwacji, a także „podpowie”, jak zrobić to prawidłowo.

Czytaj więcej: Jak czyścić i konserwować ekspresy do kawy?

Tradycyjne odkamienianie ekspresu – jak zrobić to dobrze?

Przede wszystkim przed wykonaniem pierwszego odkamieniania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją od producenta, aby nie popełnić kosztownego błędu. Sama czynność odkamieniania nie jest skomplikowana, więc każdy użytkownik spokojnie sobie z tym poradzi. Odkamienianie ekspresu to nic innego jak wyjęcie, przepłukanie i napełnienie zbiornika na wodę. W następnym kroku powinniśmy w wodzie umieścić specjalny odkamieniający preparat. Gdy środek ulegnie rozpuszczeniu, pojemnik należy z powrotem włożyć do urządzenia, uruchomić je do pracy i wypuścić wodę, pomagając sobie podstawionym naczyniem.

Preparaty do odkamieniania ekspresu – korzystaj z rozwiązań producenta

Wielu właścicieli ekspresu do jego czyszczenia stosuje domowe lub niedostosowane do tej czynności środki. Jest to błąd, który może nas kosztować uszkodzeniem urządzenia. Powinniśmy korzystać z preparatów, które poleca konkretny producent. Jakie to środki, dowiemy się z instrukcji obsługi lub z oficjalnej strony firmy, w której zakupiliśmy nasze urządzenie. Wysokiej jakości odkamieniacze do ekspresu nie są zbyt dużym wydatkiem, a skutecznie pomogą usunąć zalegający w urządzeniu kamień. Jednak samo usunięcie kamienia to niejedyna zaleta tej czynności. Systematyczne odkamienianie i konserwacja ekspresów do kawy przedłuża ich żywotność i dostrzegalnie zwiększa ich wydajność. Można to łatwo zauważyć, przygotowując kawę przed dokonaniem odkamieniania i po wykonaniu tej czynności.