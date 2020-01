Jak rysuje się przyszłość zawodowych tłumaczy w Polsce?

Jak wygląda obecna sytuacja na polskim rynku tłumaczeń?

Wbrew ogólnie panującej opinii, polska branża tłumaczeniowa jest jedną z najprężniej rozwijających się oraz najlepiej dochodowych. Według danych udostępnionych przez GUS (Główny Urząd Statystyczny), w roku 2019 w Polsce liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych powiązanych z tą działalnością wynosiła 75 000. Oprócz dużych firm swoje usługi oferują również pojedyncze osoby - głównie są to freelancerzy. Najbardziej dochodowy biznes prowadzą profesjonalne biura tłumaczeń, zatrudniające od kilku do kilkunastu specjalistów.

Charakterystyka branży tłumaczeniowej w Polsce

Zastanawiasz się, czym wyróżnia się polska branża tłumaczeniowa? Oto jej najważniejsze cechy:

- duża, nieustanie rosnąca liczba jednoosobowych działalności gospodarczych, świadczących usługi profesjonalnego tłumaczenia;

- przygotowywanie przekładów pisemnych i ustnych w popularnych językach obcych takich jak angielski, rosyjski, niemiecki, francuski oraz hiszpański;

- zwiększające się zainteresowanie na tłumaczenia języków egzotycznych, np. chińskiego, arabskiego lub koreańskiego;

- wdrażanie i stosowanie innowacyjnych programów tłumaczeniowych;

- ogromne zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi tłumaczeniowe dla firm, związane z rozwojem handlu międzynarodowego oraz uświadomieniem polskich przedsiębiorców;

- wzrost zapotrzebowania na usługi dla indywidualnych klientów, będący efektem emigracji zarobkowej.



Jak łatwo można zauważyć cechy polskiej branży tłumaczeniowej, są bardzo zbliżone do specyfikacji tej branży w innych krajach zagranicznych. Niemniej, w Polsce w dalszym ciągu znikoma jest popularność i zapotrzebowanie na tłumaczenia języków egzotycznych. Ponadto w dalszym ciągu to właśnie małe, jednoosobowe firmy odgrywają większą rolę w budowaniu branży niż duże, kilkuosobowe działalności.

Zgodnie z opinią specjalistów, wszystkie wyżej wymienione cechy wraz z upływem lat będą się stopniowo pogłębiać.





Czy sztuczna inteligencja zagraża zawodowym tłumaczom?

Wprowadzanie na rynek coraz to nowszych technologii, systemów i maszyn, które naśladują ludzki umysł i zachowania, wzbudzają wielki postrach wśród wielu specjalistów z różnych branż. Jednak czy aby na pewno rozwój sztucznej inteligencji zagraża polskim tłumaczom? Zainteresowani mogą odetchnąć z ulgą. Szanse na stworzenie w pełni zautomatyzowanego robota, który przygotuje perfekcyjne tłumaczenie specjalistyczne, są naprawdę bardzo niewielkie. Celem wprowadzanych na światowy rynek innowacyjnych systemów i maszyn, nad którymi pełną kontrolę sprawuje człowiek, jest ułatwienie wykonywania obowiązków zawodowych tłumaczy, co nie tylko zwiększy wydajność ich pracy, ale przede wszystkim pozytywnie wpłynie na jakość świadczonych przez nich usług.

Korzystanie z nowoczesnych technologii w dużym stopniu wpływa na poprawę komfortu pracy tłumacza oraz znaczne skrócenie czasu realizacji zamówionych zleceń. Zarówno żadna z wynalezionych do tej pory technologii, jak i tych, które mają pojawić się w niedalekiej przyszłości, nie będzie w stanie zastąpić rzetelnej i skrupulatnej pracy tłumacza, polegającej, chociażby na dopasowaniu tekstu tłumaczenia względem indywidualnych preferencji zamawiającego.

Nie da się ukryć, że język angielski jest najpopularniejszym wśród języków obcych. Praktycznie każdy z nas, w mniejszym lub większym stopniu potrafi porozumiewać się tym języku. Jednak czy to wystarczy, aby stwierdzić, że usługi tłumaczeniowe są już bezużyteczne? Nie bez powodu biura tłumaczeń zatrudniające wykwalifikowanych specjalistów cieszą się tak dużą popularnością.

Wbrew temu co mogłoby się nam wydawać, perfekcyjnie wykonane tłumaczenie nie jest tylko czystym przekładem z jednego języka obcego na drugi. Każdy profesjonalnie przetłumaczony tekst jest unikatowy i co najważniejsze, nie traci on na swojej wartości, a jego przesłanie i idea są dokładnie takie same, jak przed dokonaniem tłumaczenia. Dobry tłumacz, zaznajomiony z kulturą danego języka obcego zadba o to, by tekst był poprawny stylistycznie, a także wolny od błędów gramatycznych i ortograficznych. Dzięki temu tłumaczenie będzie nie tylko poprawne i atrakcyjne, ale przede wszystkim przyjazne dla potencjalnego odbiorcy.

W jakie usługi warto inwestować?

W dzisiejszych czasach Klienci biur tłumaczeń są niezwykle wymagającymi i świadomymi konsumentami. Przygotowany przekład nie może być wyłącznie poprawnie przetłumaczonym tekstem. Powinien on być w pełni gotowy na swoje wykorzystanie i upublicznienie szerszemu gronu odbiorców, tak by zamawiający nie musiał nanosić na niego dodatkowych poprawek. Między innymi to właśnie z tego względu, coraz więcej biur tłumaczeniowych trudni się prowadzeniem usług około tłumaczeniowych - edycji tekstu lub grafiki, korekta tekstu itp. Obecnie zdecydowana większość tego typu usług wchodzi w skład standardowych ofert kompleksowych tłumaczeń.

Z pewnością w przyszłości zwiększy się zapotrzebowanie na tłumaczenia dzisiaj jeszcze mało popularnych języków egzotycznych. Choć aktualnie to właśnie język angielski jest wyznacznikiem międzynarodowego handlu, to nie możemy zapominać o tym, że światowy rynek powoli zapełnia się gigantami z państw azjatyckich, takich jak Chiny czy Japonia. Jak wiadomo umiejętność sprawnego i bezbłędnego porozumiewania się z zagranicznymi partnerami biznesowymi, jest kluczem do sukces.

Należy pamiętać o tym, że globalizacja światowej gospodarki jest nieustannie postępującym procesem. Kraje, które do tej pory nie odgrywają dużej roli, w przyszłości mogą stanowić ekonomiczną potęgę, a tym samym źródło pozyskiwania nowych Klientów korzystających z usług zawodowych tłumaczy.

Czynniki wpływające na przyszłość polskiego rynku tłumaczeń

Jesteś ciekaw, jakie czynniki mogą mieć duży wpływ na rozwój i przyszłość polskiej branży tłumaczeniowej? Są to między innymi:

- wprowadzanie nowych, lepszych technologii, których celem jest usprawnienie pracy tłumacza;

- rozszerzenie pakietów i systemów około tłumaczeniowych;

- wzrost zapotrzebowania na tłumaczenia mało popularnych do tej pory języków obcych - japońskiego, chińskiego, arabskiego, koreańskiego, języków bałkańskich itp.

