Jak wybrać laptopa w 2021 roku? - Doradzamy przed zakupem!

Na co warto zwrócić uwagę?

Wydajność sprzętu zależy od jego podzespołów, więc na samym początku powinieneś przyjrzeć się co ma w środku. Od czego należy zacząć?

Procesor

Serce laptopa, jak i jego mózg. Wszystkie operacje muszą przejść przez ten podzespół. Im wyższe taktowanie, które jest wyrażane w GHz, tym szybciej procesor wykona dane zadanie. W konsekwencji wszystkie aplikacje, programy, gry będą działały płynniej. Jednak ta pojedyncza część nie wpływa tak mocno na wydajność. Głównymi producentami na rynku są Intel (oznaczenie Intel Core) oraz AMD (oznaczenie AMD Ryzen).

Karta graficzna

Szczególnie docenią ją gracze lub osoby zajmujące się obróbką zdjęć, czy też filmów. Do pracy biurowej z pewnością wystarczy nam układ zintegrowany, który znajduje się w procesorze. Jednak zawsze możemy dokupić zewnętrzną grafikę i cieszyć się szybszym wyświetlaniem obrazu oraz przyjemniejszą pracą. Karta graficzna współpracuje z naszym sercem urządzenia, czyli procesorem. Jeden podzespół nie powinien ograniczać drugiego. Aktualnie karty graficzne są bardzo drogie, ponieważ „górnicy” skupują je do kopania kryptowalut.

Dysk twardy

Jeden z najważniejszych podzespołów, ponieważ to na nim zapisujemy wszystkie ważne dane. Coraz częściej spotyka się laptopy z dyskami SSD, które są odporne na uszkodzenia, bezgłośnie i cechują się szybkim zapisem danych. Jeśli jednak chcemy posiadać dużą pojemność dysku, to warto skupić się na dyskach HDD. Robienie kopii zapasowej może Cię uratować przed utratą plików podczas uszkodzenia. Pomyśl też nad zapisywaniem danych na wirtualnej chmurze.

Pamięć RAM

W świecie komputerów, laptopów oraz innych urządzeń elektronicznych przyjmuje się zasadę „nigdy nie jest za mało pamięci RAM”. Procesor przechowuje wszystkie dane właśnie w tej pamięci. Szczególnie możesz spotkać laptopy z ilością pamięci 8 GB, które z pewnością wystarczy na komfortowe oglądnie np. filmów w wysokiej jakości bez utraty płynności. Jeśli jednak uważasz, że to jest jednak za mało, zawsze możesz rozbudować sprzęt o kolejną kość RAM.

Jaką markę wybrać?

Nie ma tak naprawdę jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ wszystko zależy od indywidualnych preferencji np. design. Jak pokazują statystyki, najlepiej sprzedają się urządzenia firmy Samsung, Lenovo, Toshiba, Asus, Apple. Zawsze może trafić się wadliwy model, jednak zawsze mamy czas na zwrot oraz gwarancję.

Na forach pojawiają się pytania dotyczące systemu „Linux, czy Windows”. Wszystko zależy od danej osoby, można udać się do marketu i fizycznie przetestować oba systemy. Dzięki temu skutecznie dopasujesz system do własnych preferencji.

Wielkość ekranu

Tutaj musimy wziąć pod uwagę, do czego tak naprawdę będzie nam potrzebny nasz sprzęt. Jeżeli podróżowanie jest naszą pasją, to na pewno sprawdzi się ekran o przekątnej 13 - 14 cali. Wygodny lekki oraz zużywa mniej prądu, co pozwoli nam na użytkowanie do kilkunastu godzin. Miłośnicy serialów oraz filmów docenią przekątną od 15 do 17 cali. Daje to nam komfort zobaczenia przestrzeni w pełnej okazałości.

Cena jest wyznacznikiem doboru danego sprzętu, jeśli jednak chcemy mieć nowy sprzęt, który spełni nasze wymagania na dłuższy czas, bo przecież nie wymieniamy sprzętu co miesiąc. Warto odrzucić czynnik ekonomiczny na bok. Możemy też znaleźć odpowiednie laptopy poleasingowe, które noszą delikatne ślady użytkowania, są duża tańsze, ale nie odbiegają funkcjonalnością od „nówek”. Takie urządzenia oferuje strona https://amso.pl/.