Jak wybrać odpowiednią wykładzinę obiektową?

Jakie cechy powinna mieć wykładzina obiektowa?

Wykładziny obiektowe stosowane są w miejscach intensywnie użytkowanych. W związku z tym powinny posiadać określone właściwości i wysokie parametry techniczne. Dobre wykładziny przemysłowe, które spełniają swoją funkcję charakteryzują się:

odpornością na intensywną eksploatację,

odpornością na zabrudzenia,

łatwością utrzymania w czystości,

bezpieczeństwem użytkowania,

wysokimi walorami estetycznymi,

szybkim i prostym montażem oraz łatwą wymianą w przypadku nieoczekiwanych uszkodzeń.

Warto wiedzieć, że każdy obiekt wymaga zastosowania wykładziny obiektowej, która jest dostosowana do jego charakteru. Najczęściej jednak w budynku montuje się kilka różnych rodzajów wykładzin.

Wykładziny do biura - jakie wybrać?

Najpopularniejszym rozwiązaniem do biura jest wykładzina dywanowa. Ten rodzaj pokrycia zapewnia wysoki komfort chodzenia i tworzy estetyczne, ciepłe wnętrze. Co ważne, wykładzina biurowa doskonale tłumi dźwięki, przez co zapewnia przyjemne środowisko pracy. To istotna cecha, która ma znaczenie w biurach, gdzie pracuje wiele osób. Szczególnie w przypadku tzw. open space. Ponadto wykładziny biurowe są bardzo praktyczne. Odporność na plamy i łatwość utrzymania w czystości sprawiają, że nie wymagają skomplikowanej konserwacji. Wyróżniają się także wytrzymałością i zachowują nienaganny wygląd na długi czas.

Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się wykładzina dywanowa w płytkach. Modułowa konstrukcja oznacza wiele zalet. Przede wszystkim jest szybka i łatwa w instalacji, a także demontażu uszkodzonego elementu. Wyróżnia się także niewielkimi stratami materiału. Zaś mnogość wzorów sprawia, że z wykładziny dywanowej w płytkach można tworzyć atrakcyjne połączenia form i kolorów.

Z kolei do sali konferencyjnej polecane są panele winylowe LVT, które powodują, że wnętrze wygląda efektownie i luksusowo. Perfekcyjnie odwzorowują materiały naturalne, takie jak: drewno, kamień, marmur, beton i metal. Wykładzina winylowa nie tylko dobrze się prezentuje, ale także jest praktyczna. Pochłania dźwięki oraz wykazuje wysoką trwałość i odporność na ścieranie. Charakterystyczną cechą paneli winylowych jest wodoodporność i antypoślizgowość.

Poza tym w przestrzeni biurowej w miejscach, które nie pełnią funkcji reprezentatywnych, ale są intensywnie użytkowane, sprawdzą się wykładziny PVC. Materiał ten dzięki solidnej warstwie ścieralnej gwarantuje wysoką wytrzymałość na zużycie.