Nowoczesna smart bieżnia już w Polsce!

Bieganie to jedna z najbardziej popularnych aktywności, która pomaga wyrobić kondycję, zgubić zbędne kilogramy i wzmocnić mięśnie. Pomaga w walce z depresją, zmniejsza ryzyko nowotworów, a także poprawia pamięć i wspomaga zdolność uczenia się. Biegając dostarczamy naszemu organizmowi zastrzyku endorfin, dzięki czemu poprawia się nasze samopoczucie. To także świetny sposób, by odpocząć po ciężkim dniu w pracy i zrzucić z siebie cały stres.

Niestety, wraz z nadejściem okresu jesienno-zimowego, uprawianie sportu na zewnątrz może przysporzyć nam sporo problemów. Śliska nawierzchnia przyczynia się do kontuzji, a narastający w miastach smog sprawia, że po treningu będziemy czuli się jak po wypaleniu paczki papierosów. Do tego dochodzą gwałtowna zmiana temperatur oraz wirusy, które w czasie aktywności na zewnątrz tylko czekają, by rozłożyć nas na łopatki na cały tydzień.

Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest zakup bieżni i trenowanie w domowym zaciszu. Wówczas nie musimy martwić się o złą pogodę czy alarm smogowy. Nie straszna nam zbyt wysoka lub niska temperatura ani padający deszcz czy śnieg. Wszystko, czego potrzebujemy mamy na wyciągnięcie ręki, możemy w międzyczasie relaksować się oglądając serial i przerwać trening, kiedy tylko będziemy mieli na to ochotę. To jednak nie wszystko!

Trening dostosowany do rytmu serca

Nikt z nas nie rodzi się z umiejętnością planowania treningów. Często zdarza się, że nie potrafimy dostosować tempa biegu do naszych możliwości – biegniemy za szybko lub za wolno nie potrafiąc poradzić sobie z wyrównaniem prędkości. To sprawia, że szybciej się męczymy, a treningi nie są tak efektywne, jak byśmy sobie tego życzyli. A co, jeśli bieżnia sama dostosowywałaby tempo naszego biegu na bieżąco analizując rytm naszego serca? Z nowoczesną smart bieżnią Spokey AURIS jest to możliwe!

Pierwsza w Polsce e-bieżnia monitoruje nasz puls od momentu wejścia na bieżnię, aż po zakończenie treningu. Analizuje pracę serca i na bieżąco zmienia ustawienia prędkości pasa biegowego w taki sposób, by ćwiczenie było jak najlepiej dostosowane do naszych możliwości. Dzięki temu możemy biegać więcej i dłużej, bijąc kolejne rekordy i poprawiając naszą kondycję.

Co najważniejsze, nad naszym pulsem czuwa czujnik wbudowany w opaskę smartband, stanowiącą komplet wraz z bieżnią - wystarczy jedynie założyć ją na nadgarstek. Oznacza to, że chcąc sprawdzić rytm naszego serca nie musimy stale trzymać dłoni na wbudowanych w bieżnię rączkach. Inteligentna opaska dokonuje ciągłych pomiarów, bez względu na to, co robimy z rękami. Dzięki temu możemy cieszyć się swobodą ruchów i nieprzerwanym monitorowaniem pracy serca.

Sterowanie gestem, bez rozproszeń

Każdy, kto choć raz próbował w czasie biegu na bieżni zmienić ustawienia, wie jak bardzo może to wybić z rytmu biegacza. Jeśli dodać do tego fakt, że w czasie intensywnego treningu spocone dłonie przegrywają w nierównym starciu z dotykowym wyświetlaczem, momentalnie zaczynamy się irytować.

Pomyśleli o tym twórcy smart bieżni Spokey AURIS, którzy wykorzystując opcję połączenia sprzętu z inteligentną opaską umożliwili sterowanie bieżnią za pomocą gestów. Wystarczy, że poruszymy ręką na zewnątrz lub do środka, a pas biegowy przyspieszy lub zwolni o jeden poziom. Dzięki temu nie musimy przeklikiwać się przez ustawienia na ekranie i wybijać z rytmu biegu - możemy sterować prędkością bieżni jednym gestem, bez żadnych rozproszeń.

Rywalizacja – motywacja

Czasem zdarza się dzień, gdy nie chce się nam iść na trening. Posiadanie bieżni we własnym domu znacznie ułatwia sprawę – w każdej chwili możemy wstać z kanapy i wskoczyć na sprzęt, by pobiegać choć przez krótką chwilę. Co jednak, jeśli nie mamy wystarczająco motywacji, by pokonywać własne rekordy i schodzimy z bieżni na dużo przed czasem, gdy jeszcze mamy siłę, by biec dalej?

Treningi są ciekawsze, gdy mamy do nich dodatkową mobilizację. Mogąc rywalizować z innymi osobami, porównywać swoje wyniki i pokonywać kolejne bariery dostarczamy swojemu organizmowi adrenaliny, która zwiększa nasze fizyczne możliwości, pomaga nam w walce o lepszą sylwetkę, poprawiając przy tym naszą kondycję. Jak w takim razie połączyć rywalizację z możliwością ćwiczenia we własnych czterech ścianach?

Spokey AURIS przygotował aplikację GFit, która pozwoli nam mierzyć nasze osiągnięcia i konkurować z pozostałymi użytkownikami appki. Współzawodnicząc z innymi biegaczami mamy motywację, by wybiegać kolejne kilometry. To ogromnie istotne zwłaszcza, jeśli trenujemy biegi długodystansowe, podczas których łatwo ulec rutynie. Program daje nam także możliwość wyboru planów treningowych, dzięki czemu możemy na bieżąco monitorować swoje postępy i sprawdzać statystyki biegów. Aplikacja jest dostępna dla wszystkich użytkowników smartfonów z systemem Android 4.4 oraz iOS 8.0 lub nowszymi wersjami.

Po płaskim i pod górkę

Każdy trening wymaga czasem urozmaicenia. Biegając cały czas po płaskiej powierzchni, ćwiczymy ciągle te same partie mięśni, dlatego warto czasem zafundować sobie nieco odmiany. Zmieniając poziom nachylenia pasa biegowego w bieżni zmieniamy intensywność treningów i zmuszamy mięśnie do bardziej wzmożonej pracy.

Biegnąc pod górę możemy ćwiczyć mięśnie czworogłowe uda oraz mięśnie pośladków. Mocniej pracują również nasze łydki. Trening nie powinien jednak opierać się wyłącznie na biegu po płaskim lub pod górkę. Dobrze jest regularnie zmieniać poziom nachylenia z czasem trwania ćwiczenia. To pomoże nam wyćwiczyć mięśnie i poprawić wytrzymałość.

Przy ustawieniach nachylenia istotny jest również nasz plan treningowy. Jeśli przygotowujemy się do biegów w ciężkich warunkach na stromych zboczach, możemy ustawić kąt wzniesienia na dużo wyższy niż gdy chcemy potrenować przed maratonem w środowisku miejskim.

Komfortowy trening w domu

Bieżnia domowa powinna przede wszystkim zapewnić nam komfort, którego próżno szukać na siłowni czy podczas miejskich treningów. Nie chodzi tylko o odpowiednio szeroki, antypoślizgowy i dobrze amortyzowany pas biegowy, dzięki któremu nie musimy martwić się o utratę przyczepności czy kontuzję przeciążeniową stawów.

Komfort ćwiczenia to także możliwość słuchania muzyki dzięki połączeniu bieżni z telefonem przez bluetooth. Trenując w zaciszu domowym możemy połączyć czas poświęcony na bieganie z okazją do nadrobienia serialowych nowości lub lekturę książkowych zaległości.

Biegając w mieszkaniu dobrze wziąć pod uwagę także komfort innych domowników. Smart bieżnia Spokey AURIS nawet na najwyższych obrotach pracuje wyjątkowo cicho, dlatego nasz trening nie będzie przeszkadzał naszym współlokatorom w wykonywaniu codziennych obowiązków. Więcej informacji na stronie bieżni https://sklep.spokey.pl/product-pol-22671-Bieznia-elektryczna-Spokey-AURIS.html