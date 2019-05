Nowy wymiar nadawania i odbierania przesyłek

Nowoczesne usługi kurierskie zyskują w Polsce coraz większą popularność. Tradycyjny sytem obsługi kurierskie uzupełniają paczkomaty. Nadawanie i odbieranie paczek za pomocą paczkomatów często widocznie skraca czas przekazywania przesyłki.

Na czym polega paczka kurierska?

Paczka kurierska to alternatywa dla tradycyjnego nadawania paczek na poczcie i tradycyjnego ich na tej poczcie odbierania. Sposób nadania jest analogiczny jak w tradycyjnej poczcie, natomiast paczki nie trzeba zanosić do punktu nadania (choć istnieje i taka możliwość). Można zamówić kuriera, który z domu lub firmy odbierze nadawaną paczkę. Jest to szczególnie dobre rozwiązanie w przypadku ciężkich paczek, a także dużej ich ilości. Często natomiast jest to rozwiązanie, które po prostu jest wygodne. Odbiór paczki jest równie prosty jak jej nadanie. Paczka może zostać dostarczona pod wskazany adres lub.nadana do najbliższego odbiorcy paczkomatu, czyli miejsca odbioru paczek. W ten sposób zarówno strona nadająca, jak i odbierająca paczkę szybko i sprawnie pozbywają się problemu.

Znikają problemy z brakiem czasu na dostarczenie paczki kurierskiej do punktu przyjmowania przesyłek. Znikają skomplikowane druki i niejasne cenniki usług. Z punktu widzenia tak nadawcy jak i odbiorcy, znika często skomplikowany proces dostarczenia paczki wynikający z problemów z zastaniem przez kuriera osoby uprawnionej do odbioru paczki. Wszystko to skraca czas potrzebny na przekazanie przesyłki.

Zalety dla nadawcy

W przypadku nadawcy bardzo wartościowe jest to, że może on wcześniej - za pomocą specjalnego Managera Paczek przesłać dane, przygotować etykiety itd. Cenną możliwością jest również opcja wyboru między zamówieniem kuriera a zgłoszeniem się z paczką do specjalnego punktu odbioru. Co ważne, paczkę można nadać również w dowolnym paczkomacie. Z racji tego, że liczba paczkomatów na terenie Polski cały czas rośnie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że najbliższy paczkomat jest kilkadziesiąt lub kilkaset metrów od domu lub firmy. Kurierzy pod odbiór paczki pojawiają się natomiast wyjątkowo szybko, a cena za całą usługę wydaje się być konkurencyjna.

Plusy dla odbiorcy

W przypadku odbiory zamówiony kurier do domu to wbrew pozorom często duży problem. Sporo osób pracuje od wczesnych godzin porannych do późnych godzin popołudniowych i fizycznie nie ma możliwości odebrać paczki od kuriera. Informacja o paczce kurierskiej natychmiast rodzi niepokój, czy w domu będzie ktoś, kto będzie mógł taką paczkę odebrać. Paczkomat jest w związku z tym atrakcyjną alternatywą. Paczka czeka na odbiór 72 godziny. Trzy dni to naprawdę dużo czasu, tym bardziej że obioru można dokonać właściwie o każdej godzinie. Z samego rana, w południe, popołudniu, w nocy - niezależnie od tego, o której godzinie ktoś kończy lub zaczyna swoje obowiązki, może skorzystać z możliwości odbioru paczki. Sam odbiór jest natomiast bardzo prosty. Informacja o paczce kurierskiej w drodze pojawia się w momencie jej nadania, w tym samym momencie paczkę można przekierować do najbardziej odpowiadającego odbiorcy paczkomatu. Po dostarczeniu paczki kurierskiej odbiorca otrzymuje informację razem ze specjalnym kodem (lub QR kodem). Aby odebrać paczkę wystarczy podać go wraz z numerem telefonu.

