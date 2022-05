Odbierasz wszystkie połączenia jak leci? Przestań to robić

Odbieranie wszystkich połączeń jak leci - dlaczego nie powinno się tego robić?

To, że dzwonią do nas telemarketerzy, to tak naprawdę mały problem. Może być znacznie gorzej. Po drugiej stronie słuchawki możemy bowiem spotkać ludzi, którzy mają gorsze zamiary niż porozmawianie o nowej ofercie, produkcie czy darmowym spotkaniu organizowanym w okolicy. Ci wykonują swoją pracę, uczciwie, za wynagrodzenie. Drugi typ - chce po prostu żyć za nasze (i nie tylko nasze, bo wielu innych ludzi również). Mowa o oszustach telekomunikacyjnych, który ostatnio zrobiło się całkiem sporo i przed którymi regularnie ostrzega policja, o których mówi się w mediach, o których informuje się w artykułach, wpisach na Facebooku i wszędzie indziej, gdzie się da. A jednak - najwidoczniej to wciąż za mało.

Oszuści telekomunikacyjni mają różne sposoby działania. Jedni tylko wysyłają linki SMS-ami, które coraz częściej do złudzenia wyglądają jak prawdziwe. Nic dziwnego, że tak chętnie wiele osób w nie klika. Inni z kolei dzwonią i podają się za pracowników instytucji, które to wzbudzają nasze zaufanie - za policjantów, pracowników banków, agentów specjalnych. Nawijają makaron na uszy o tym, że nasze pieniądze nie są bezpiecznie na naszym koncie, że szybko musimy je przelać... No głupi by tego nie zrobił, prawda? A pracownicy banków czy policji wcale tak nie działają! Mogą wykorzystywać metodę "spoofingu", podawać się za naszych bliskich, zagadywać nas, wymuszać na nas oddzwonienie na ich numer aby ściągnąć z nas jak najwięcej środków. Mogą wykradać zdalnie nasze dane, żeby np. spróbować wziąć w banku kredyt czy pożyczkę.

Wiele osób bagatelizuje te problemy, ale one są realne. Wystarczy wejść na jakąkolwiek stronę, na której można sprawdzić numery telefonów np. na https://infonumer.pl i poczytać komentarze ludzi, którzy właśnie w ten sposób zostali oszukani. To naprawdę smutne relacje, często pełne gniewu, nie tylko na oszustów, ale również na siebie samych. "Bo gdybym tylko sprawdził ten numer...". No właśnie. Dlatego apelujemy:

Sprawdzajcie wszystkie nieznane numery, jakie do was dzwonią. Lepiej poświęcić na to kilka minut czasu więcej i mieć pewność, że nic nam nie grozi. Lepiej pewnych rzeczy nie bagatelizować, nie machać na nie ręką, ale po prostu sprawdzić i mieć spokojną głowę. To nic nie kosztuje, nie zabiera dużo czasu, a może naprawdę realnie pomóc. Możecie również skorzystać ze specjalnych aplikacji, które projektowane są właśnie w celu sprawdzania nieznanych numerów np. można znaleźć link do takiej na stronie, którą podaliśmy wyżej. Warto przetestować. Wszystko, by być bezpiecznym.