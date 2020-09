Pochłaniacz wilgoci – czym jest i jak działa?

Skąd się bierze wilgoć w domu?

Wilgoć pojawia się w każdym mieszkaniu i nie sposób tego uniknąć. Powietrze staje się wilgotne przy praniu, suszeniu mokrych ubrań, gotowaniu, czy kąpieli. W wielu domach problemem jest także wnikanie wilgoci w przegrody budynku. Wówczas deszcz padający na zewnątrz potrafi podnieść wilgotność powietrza w mieszkaniu.

W jaki sposób walczyć z wilgocią? Zaleca się regularnie wietrzyć mieszkanie. Warto, żeby weszło to w nawyk wszystkim domownikom, na przykład codziennie o poranku. Innym rozwiązaniem może być usprawnienie wentylacji domu, co też może przynieść widoczną poprawę. Można także zaopatrzyć się w pochłaniacz wilgoci. Gdy wilgotność powietrza jest zbyt wysoka, sprzyja ona rozwojowi roztoczy i grzybów w mieszkaniu, co szkodzi nie tylko alergikom, ale i każdemu, kto w nim przebywa. Wilgoć może być przyczyną reumatyzmu, problemów układu oddechowego, jak i zniszczeń budynku czy mebli.

Pochłaniacz wilgoci – jak działa?

Pochłaniacz wilgoci posiada zbiornik, w którym gromadzi się skroplona wilgoć. W jego pobliżu umieszcza się specjalny wkład, najczęściej w formie tabletki, który natychmiast zaczyna absorbować zebraną w powietrzu wilgoć, podczas czego traci swoją objętość. Mniej więcej raz na dwa lub trzy miesiące tabletkę w pochłaniaczu trzeba wymienić na nową, jednak jej koszt to około kilku złotych.

Wiele osób myśli, że pochłaniacze powietrza to urządzenia elektryczne, tymczasem jak widać dobrze na stronie https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/wentylacja-i-klimatyzacja/uzdatnianie-powietrza/pochlaniacze-wilgoci.html, nie pobierają one energii elektrycznej, nie wytwarzają żadnego dźwięku i nie potrzebują podłączenia do kontaktu. Całe ich działanie opiera się na wkładzie, najczęściej w formie tabletki, który samoczynnie absorbuje wilgoć z otaczającego ją powietrza.

Czy pochłaniacze wilgoci są bezpieczne?

Jeśli pochłaniacz wilgoci do domu jest używany prawidłowo, pozostaje on bezpieczny i dla osób dorosłych, i dla dzieci, alergików, astmatyków, czy osób starszych. Zdarza się, że niektóre firmy reklamują swoje pochłaniacze wilgoci jako jedyne produkty, które są bezpieczne do stosowania przy dzieciach. Wszystkie inne pochłaniacze również są w pełni bezpieczne, pomimo tego, że nie mają podobnej informacji zawartej na opakowaniu.

Rozmawiając o bezpieczeństwie stosowania pochłaniacza powietrza w domu, nie można zapomnieć o tym, że to, co jest tu naprawdę niebezpieczne, to przede wszystkim wilgoć. Żyjąc długo w domu, w którym wilgotność powietrza przez długi czas wykracza ponad zalecaną normę, zdrowy dorosły człowiek w pełni sił jest w stanie zachorować na różnego rodzaju dolegliwości związane z układem oddechowym. Sytuacja prezentuje się jeszcze gorzej, gdy mowa o dzieciach, osobach starszych, bądź takich, u których już wcześniej występowały tego typu problemy zdrowotne.

Gdzie postawić pochłaniacz wilgoci?

Pochłaniacz powietrza do pokoju ustawiony może być w kuchni, łazience, sypialni, pracowni, a nawet piwnicy. Ze względu na to, że nie potrzebuje on energii elektrycznej do działania, można go zabrać ze sobą do domu letniskowego, a nawet na łódź, gdzie problem wilgotności bywa naprawdę duży.

Chociaż nie ma zupełnie żadnych ograniczeń odnośnie tego, w jakim pomieszczeniu można ustawić pochłaniacz wilgoci do pokoju, warto jednak wziąć pod uwagę inną kwestię pod kątem jego ustawienia. Powinien on stać co najmniej 10 cm od ściany, aby wokół niego mogła mieć miejsce właściwa cyrkulacja powietrza. Tak naprawdę im dalej od ściany, tym lepiej, więc najrozsądniej zaplanować jego postawienie tak, żeby pochłaniacz wilgoci znajdował się w miarę możliwości w centralnym punkcie pomieszczenia. Wiele osób nie wiedząc o tej zasadzie, stawia pochłaniacz wilgoci do domu na półce wiszącej na ścianie czy meblu. Jest to zrozumiałe – to tam najprędzej znajdzie się miejsce na tego typu przedmiot. Jeśli jednak pochłaniacz wilgoci będzie stał przy ścianie, efektywność jego działania po prostu nie będzie tak wysoka, jak mogłaby być.

Pochłaniacz wilgoci czy osuszacz powietrza?

Urządzenie, dzięki któremu można pozbyć się wilgoci z mieszkania, wybierać się powinno pod kątem tego, jak duży występuje w nim problem z wilgotnością powietrza. Czasem zwykły pochłaniacz wilgoci, który nie jest urządzeniem elektrycznym, jest w stanie skutecznie rozprawić się z tym problemem. Czasem jednak potrzebny jest do tego osuszacz powietrza, który działa znacznie wydajniej.

Do wyboru są dwa rodzaje osuszaczy: absorpcyjny i kondensacyjny. Osuszacz absorpcyjny to urządzenie, które wbudowany ma wirujący element pokryty absorbentem. Wilgoć zostaje wyłapana z powietrza i zgromadzona w przeznaczonym do tego pojemniku. Osuszacz kondensacyjny przepuszcza powietrze wokół chłodnicy, gdzie wilgoć zostaje skroplona.

undefined