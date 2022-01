Pozycjonowanie stron w Lublinie - od czego zacząć?

Zaczynamy od audytu

Jeśli mówimy o pozycjonowaniu istniejącej już strony www, to pierwszym krokiem do pozycjonowania powinien być Audyt SEO Analiza. Nowe strony również mogą go wymagać, chyba że od początku są tworzone np. we współpracy z agencją marketingową, która oferuje zarówno opiekę SEO, jak i webdev. Wtedy audyt sprowadza się do sprawdzenia, czy wszystkie założenia z etapu kreacji zostały wcielone w życie i jak przedstawiają się w praktyce.

Zazwyczaj jednak audyt SEO dotyczy stron już istniejących. Jest to proces, w czasie którego zostaną wskazane mocne i słabe strony witryny, ujawnione zostaną błędy, niedociągnięcia, niezgodności z wytycznymi czy oczekiwaniami potencjalnych klientów. Wszystkie te kwestie, które w późniejszym procesie pozycjonowania mogą rzutować na jego skuteczność. Oczywiście audyt nie powinien sprowadzać się wyłącznie do listy negatywnych cech strony. Należy także oczekiwać, że agencja przeprowadzająca audyt zaproponuje rozwiązania, które wyeliminują niedociągnięcia, by uczynić stronę przyjazną dla użytkowników oraz dla algorytmów Google.

Czego dotyczy audyt strony?

Jak wiadomo użytkownicy mają swoje oczekiwania co do zawartości strony internetowej – zarówno treści, jak i sposobu jej podania (np. interfejsu strony czy przejrzystości prezentowanych materiałów). Oczekiwania mają również tzw. roboty Google, czyli algorytmy, które przeczesują sieć www i wedle dziesiątek czynników rankingujących ustalają „wartość” strony, czyli pozycję, na której może się pojawiać na dane słowa kluczowe.

Tak więc audyt SEO strony musi uwzględniać jej zawartość – ilość i jakość materiałów umieszczonych na stronie, które mogą przyciągnąć uwagę odwiedzających. Największy nacisk kładzie się na blogi, kategorii produktowych lub usług, ofertę. Treści, czyli content, powinny być nie tylko wartościowe dla czytelnika, ale także zawierać odpowiednie słowa kluczowe, by „doceniły” je algorytmy wyszukiwarki. Z myślą o nich w audycie bada się też bardziej techniczne parametry strony i jej budowę. Szybkość ładowania, optymalizację grafik, użycie meta tagów, unikalność tekstów (zwłaszcza przy opisach produktów w sklepach internetowych treści są kopiowane), a także ich strukturę, czyli powiązania w ramach linkowania wewnętrznego. Analizie podlega także linkowanie zewnętrzne, czyli odnośniki prowadzące do witryny z innych miejsc, jak artykuły sponsorowane, fora, zaprzyjaźnione strony, systemy opinii. Dopiero po wynikach audytu, wprowadzeniu zmian i audycie zmian można na poważnie rozważać dalsze działania promocyjne, które prowadzi np. Pozycjonowanie Lublin Webrange.

Czy audyt SEO strony internetowej jest konieczny i czy bez niego nie da się pozycjonować witryny? W zasadzie da się, ale nie jest to zalecane rozwiązanie. Audyt obnaża błędy, niedociągnięcia i zaniedbania na witrynie. Jeśli nie zostaną usunięte, to mogą zniweczyć wysiłki pozycjonerów, czyli narazić właściciela witryny na niepotrzebne koszty. Na szczęście część błędów można usuwać sukcesywnie i skupić się na początku tylko na najważniejszych problemach, a te drobniejsze, nie rzutujące w tak dużym stopniu na pozycję, rozwiązywać w ramach dostępnych sił i środków.