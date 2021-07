Wyprawka do przedszkola - lista niezbędnych rzeczy

Baza wyprawki dla przedszkolaka - lista niezbędnych rzeczy

Wbrew pozorom wyprawka szkolna niewiele różni się od tej dla przedszkolaka, jeżeli z listy usunie się zeszyty i pióro czy długopis. Poniżej znajdziesz listę niezbędnych rzeczy dla przedszkolaka w wyprawce:

obuwie typu domowego - kapcie lub tenisówki oraz worek;

lekka pidżamka do spania,

bielizna pościelowa do leżakowania,

mały plecak przedszkolny,

artykuły plastyczne - kredki, farby, plastelina, papiery kolorowe, bibuły, etc.,

przybory szkolne - nożyczki, pędzle, flamastry, temperówka,

bloki rysunkowe, kolorowanki,

elementy garderoby na sezon jesienny.

To, czy poszczególne elementy wyprawki faktycznie będą niezbędne do zakupu, zależy od tego, czym dysponujesz dla dziecka, jakie są zasady funkcjonowania przedszkola, a także, w jaki sposób zakup akcesoriów realizuje przedszkole. Być może w miejscu, do którego uczęszcza Twoje dziecko, wystarczy składka grupowa, a zakup wielu z akcesoriów plastycznych nie będzie konieczny.

Co jeszcze może się przydać w domu i przedszkolu?

Wiele drobnych akcesoriów, choć zwykle nie znajduje się na liście typu must have, również warto kupić dla dziecka. To na przykład kolorowe teczki do szkoły, które przydadzą się do zbierania prac plastycznych dziecka, czy też naklejki albo tablica motywacyjna ułatwiająca pilnowanie domowych obowiązków. Jeżeli dziecko ma uczęszczać na zajęcia sportowe, może być konieczny zakup dedykowanego stroju czy obuwia. Przydatne są również gotowe zestawy akcesoriów w tej samej szacie graficznej, często składające się nie tylko z plecaka, worka na obuwie i piórnika, ale również wyposażenia plastycznego, bloków, zeszytów czy przyborów szkolnych.

Od małego dbaj o porządek - akcesoria sprzyjające dobrej organizacji

Przedszkolaki w trakcie zajęć uczone są wielu życiowych umiejętności, które warto podtrzymywać w zaciszu domowym. Jednym z nich z pewnością jest dbanie o porządek, odpowiedzialność za własne przedmioty i przestrzeń, dobra organizacja otoczenia. Aby w domu było również to możliwe, zadbaj, by dziecko miało:

swój własny piórnik lub przybornik na kredki, ołówki, farby,

teczki na rysunki,

półki na książki,

plecak na drobiazgi.

Dzieciom znacznie łatwiej będzie dbać o porządek, gdy ich przestrzeń oraz akcesoria będą dobrze przemyślanie, ergonomiczne w użytkowaniu. Warto również, by kolorystyką, grafiką albo motywem nawiązywały do ulubionych bajek czy tematów bliskich maluchowi, które zachęcą go do działania i dbania o swoją własność.

Wszystko, co potrzebne do przedszkola i szkoły w jednym miejscu

Nie ulega wątpliwości, że każde rozpoczęcie nowego roku w życiu dziecka jest sporym wydarzeniem, bez względu na to, czy jest to powrót do szkoły lub przedszkola, czy też debiut w roli przedszkolaka albo ucznia. Dlatego stworzyliśmy miejsce, gdzie w łatwy sposób znajdziesz wszystkie niezbędne akcesoria i elementy wyposażenia, które przydadzą się w tym gorącym okresie. Akcja powrót do szkoły to spore ułatwienie dla wszystkich rodziców, którzy są na etapie kompletowania wyprawki do przedszkola i szkoły dla dzieci.