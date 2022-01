5 Prostych Zmian W Diecie, Które Powstrzymają Złe Zachowanie Twojego Dziecka

0 A A

Wszyscy wiemy, że istnieją produkty spożywcze, które mają na nas świetny wpływ. Przez większość czasu ludzie ograniczają spożywanie słodkich pokarmów zawierających duże ilości węglowodanów. Głównie wtedy, gdy próbują schudnąć. A co z twoim mózgiem? Pokarmy pełne cukru i węglowodanów mogą uszkadzać komórki mózgowe i wyczerpywać funkcjonowanie neuroprzekaźników. Zdrowe neuroprzekaźniki są niezbędne w ludzkim zachowaniu i nastroju. Ubytek neuroprzekaźników może być przyczyną "patalogicznego" zachowania Twojego dziecka i może mieć wpływ na to, czy będzie one miało „dobry” czy „zły” dzień.

