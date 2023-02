Wyjeżdżasz za granicę? W Lublinie wyrobisz kartę EKUZ

Korzyści płynące z karty EKUZ

Z Europejską Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego możemy bezpiecznie podróżować po krajach należących do UE lub EFTA. Uprawnia nas ona do korzystania z opieki medycznej w publicznych placówkach na tych samych zasadach, co pełnoprawni obywatele odwiedzanych państw. Oznacza to, że w sytuacjach zagrażających życiu czy zdrowiu mamy prawo zgłosić się do lekarza, a opłaty za usługi zostaną naliczone na nasz rachunek, jedynie, jeżeli są one faktycznie odpłatne względem ubezpieczonych. Przykładowo w Austrii spotkamy się z koniecznością poniesienia kosztów za ratownictwo, natomiast w Niemczech będziemy musieli pokryć każdy dzień pobytu w szpitalu, co wiąże się z wydatkiem 10 euro za dobę. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach część opłat będzie refundowana, co zazwyczaj dotyczy leków na receptę, gdy my płacimy jedynie określoną kwotę. Przed podjęciem kroków do jej wyrobienia, należy dowiedzieć się jak wyrobić kartę ekuz?

Kto może skorzystać z karty EKUZ?

Karta EKUZ to niezbędnik każdej osoby wyjeżdżającej za granicę. Okres jej obowiązywania jest ograniczony w zależności od charakteru naszego wyjazdu i stosunku uprawnień do wieku i pobieranych świadczeń. Ponadto nie każdy może z tego przywileju skorzystać. Wiąże się to z uprawnieniami do świadczeń medycznych z tytułu ubezpieczenia w ZUS lub KRUS. Osoby, które nie podlegają opiece NFZ, nie wyrobią karty EKUZ, jedynym wyjątkiem są dzieci i młodzież do lat 18. W momencie, gdy nie możemy korzystać z bezpłatnej pomocy lekarza, powinniśmy zdecydować się na wykupienie ubezpieczenia turystycznego na czas pobytu w innym kraju. Ponadto, jeżeli decydujemy się na wyjazd poza obręb Unii Europejskiej lub krajów EFTA, również warto zadbać o taką polisę, gdyż karta EKUZ w takich sytuacjach niestety nam się nie przyda.

Karta EKUZ - jak wyrobić?

Wyrobienie karty EKUZ nie należy do najtrudniejszych zadań. Po pierwsze mamy kilka sposobów, aby złożyć wniosek o jej wydanie. Wśród nich należy wymienić przekazanie niezbędnych dokumentów:

za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP;

za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta;

pocztą elektroniczną (jeżeli jest to wniosek pracowniczy);

osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ;

pocztą tradycyjną na adres wybranej placówki NFZ.

Trzy pierwsze metody są świetnym rozwiązaniem, gdy nie mamy czasu na stanie w kolejkach, ponieważ wniosek wypełnimy bez wstawania od biurka. Jeżeli jednak chcemy uzyskać kartę EKUZ w najkrótszym czasie, warto udać się do oddziału osobiście, gdyż poza sezonem uzyskamy ją w dosłownie kilka minut.