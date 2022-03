Efektowne powiększanie ust kwasem hialuronowym

Kwas hialuronowy w drodze do pięknych ust

Przygotowanie do zabiegu powiększania ust

Modelowanie ust kwasem hialuronowym musi zostać poprzedzone konsultacją pacjenta ze specjalistą. Podczas jej trwania lekarz medycyny estetycznej ocenia problem oraz przeprowadza z pacjentem szczegółowy wywiad. Wówczas konieczne jest wykluczenie wszelkich przeciwwskazań do wykonania zabiegu. W dniu zabiegu pacjent nie może spożywać alkoholu. Ponadto na kilka dni przed zabiegiem rezygnację z wykonywania zabiegów mogących uszkodzić powierzchnię w obrębie ust. Natomiast po zabiegu powiększania ust zaleca się unikanie przez kilka dni pocałunków, picia gorących napojów. Do trzech dni po zabiegu nie należy pływać oraz wykonywać intensywnych ćwiczeń fizycznych. W tym czasie im mniejsza mimika ust, tym lepiej.

Przeciwwskazania do zabiegu powiększania ust kwasem hialuronowym

Zabiegu powiększania ust kwasem hialuronowym nie należy wykonywać podczas występowania u danej osoby przeciwwskazań, takich jak: ciąża i karmienie piersią, aktywna opryszczka lub inna infekcja występująca w obrębie ust, nadwrażliwość lub alergia na preparat stosowany podczas zabiegu, stany zapalne skóry, uszkodzenia naskórka w miejscu zabiegu, choroby nowotworowe, a także skłonność do tworzenia się bliznowców. Co więcej przeciwwskazaniem do zabiegu są także choroby immunologiczne oraz stosujących niektóre leki. Wykluczenie przeciwwskazań jest krokiem koniecznym, który działa w sposób minimalizujący efekty niepożądane, w tym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej.

Przebieg zabiegu modelowania ust kwasem hialuronowym

Do zabiegu powiększania ust przeważnie stosowane jest znieczulenie stomatologiczne. Jednocześnie nie ma potrzeby podawania pacjentowi narkozy. Wówczas zabieg jest bezbolesny. Sam zabieg z zastosowaniem kwasu hialuronowego polega na precyzyjnym wstrzykiwaniu odpowiedniej substancji w obszarze ust. To wstrzyknięcia kwasu hialuronowego zazwyczaj wykorzystywane się niewielkiej wielkości strzykawki zakończone cienką igłą. Dzięki temu istniej możliwość na wysoce precyzyjne wstrzyknięcie substancji bezpośrednio w określone miejsca poprzez wstrzyknięcie malutkich depozytów preparatu. To właśnie dzięki dużej ilości malutkich depozytów preparatu można uzyskać naturalny efekt bez nieestetycznego wrażenia sztuczności.

Po zabiegu modelowania ust może wystąpić delikatny obrzęk. Jednakże na kilka dni po zabiegu całkowicie zanikają niewielkie opuchnięcia. Podczas zabiegu istnieje minimalne ryzyko pękania naczynek. Wato wiedzieć, że kwas hialuronowy jest produktem znajdującym się na czele produktów powszechnie stosowanych zabiegów medycyny estetycznej. Nic w tym dziwnego gdyż kwas hialuronowy jest substancją naturalnie występującą w tkankach człowieka. Zatem w umożliwia efektowne poprawienie defektów urody i zapewnia odpowiednie napięcie mięśni wokół ust, dzięki temu kąciki ust podnoszą się.

Jak działa kwas hialuronowy?

Zabieg kwasem hialuronowym pobudza tkankę do regeneracji i prowadzi do lepszej wydajności syntezy włókien kolagenowych. Wówczas usta/wargi stają się jędrniejsze. Co więcej dodatkowym atutem zabiegu jest fakt, że zmarszczki wokół ust stają się mniej widoczne, a nawet zredukowane. Oprócz tego właściwości kwasu hialuronowego wpływają na lepszy koloryt czerwieni wargowej oraz wywiera wpływ na poprawę ukrwienia warg. Powiększanie ust kwasem hialuronowym Warszawa to obecnie bardzo popularna metoda/korekcja ust z zakresu medycyny estetycznej. Oczywiście każdy pacjent w razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów powinien niezwłocznie skontaktować się ze specjalistą, który wykonał zabieg powiększania ust.

Ile kosztuje powiększanie ust kwasem hialuronowym?

Koszt zabiegu jest zależny przed wszystkim od ilości zużytego do jego wykonaniu kwasu hialuronowego. Zaś ilość kwasu hialuronowego jest zależna od indywidualnych czynników. Wówczas istotny jest problem danego pacjenta oraz jego oczekiwania dotyczące efektów końcowych powiększania ust kwasem hialuronowym.

Powiększanie ust kwasem hialuronowym: efekty

Jak wcześniej wspomniano do modelowania ust używa się kwasu hialuronowego, który daje szansę aby naturalnie powiększyć usta. Pacjenci po zabiegu powiększania ust kwasem hialuronowym mogą cieszyć się z efektów, takich jak: pełne usta i piękne usta, optyczne powiększenie warg, poprawa kolorytu ust, redukcja zmarszczek wokół ust, pogrubienie ust, podniesione okolice kącików ust, a także zdecydowana poprawa jędrności ust. W wyniku zabiegu zanikają problemy, takie jak wąskie usta. Wypełnianie ust kwasem hialuronowym to doskonała metoda oferowana w medycynie estetycznej, która rewelacyjnie i bezboleśnie poprawia wygląd ust.