Jak zaaranżować pokój dla nastolatka?

Przestrzeń do nauki

Wszyscy uczniowie zdecydowanie potrzebują miejsca do nauki. Dobrze jest zorganizować je w przestrzeni, w której występuje naturalne światło np. przy oknie. Jest to o wiele zdrowsze dla oczu. Wygodne biurko i krzesło to zdecydowanie podstawa. Kolejną ważną kwestią, nad którą warto się zastanowić, jest miejsce do przechowywania. Przemyślane rozwiązania umożliwią wykorzystanie dostępnej przestrzeni jak optymalnie. Półki na książki oraz komody sprawdzą się świetnie w pobliżu biurka. Dzięki temu podczas nauki wszystko ma się pod ręką. To zdecydowanie ułatwia pracę.

Przestrzeń do odpoczynku

Komfortowe łóżko z wygodnym materacem to najważniejszy punkt podczas organizowania przestrzeni do odpoczynku. Zdrowy sen jest istotny nie tylko w przypadku dzieci czy nastolatków, ale dla człowieka w każdym wieku. To podczas snu nasz organizm ma czas na regenerację i wzrost. Bardzo ciekawym pomysłem jest zorganizowanie kącika z przytulnym fotelem, w którym można np. poczytać książkę. Warto w pobliżu umieścić też lampkę i mały stolik, na którym można postawić przekąski czy napój. W przypadku organizowania przestrzeni do odpoczynku bardzo ważne jest uwzględnienie pasji. Jeśli młody człowiek lubi muzykę, warto zorganizować przestrzeń na instrument. Może interesuje się fotografią i warto zorganizować miejsce na aparat, obiektywy czy statyw, a także na albumy czy galerię zdjęć na ścianie.

Zadbaj o detale i indywidualność

Pokój dla nastolatka zawsze powinien być tworzony przy współpracy z nim. Jest to wiek, gdzie dziecko już ma swoje upodobania i potrzebuje móc wyrazić siebie. Nigdy nie organizuj pokoju dla nastolatka samodzielnie. Zawsze dawaj mu choć trochę swobody działania. To w końcu ma być jego pokój i to on ma się w nim czuć dobrze. Przy obecnej ilości rzeczy w sklepach stworzenie ciekawego i funkcjonalnego pokoju nie jest trudne. Nie zapominajcie o detalach, które nie tylko zadbają o udekorowanie pomieszczenia i sprawią, że wizualnie będzie wyglądać dobrze. Detale związane z pasją nastolatka sprawią, że poczuje, że to miejsce należy właśnie do niego. Ciekawy klimat uzyskasz, stosując stylowe meble, nietuzinkowe kolory czy przy pomocy efektownych obrazów, plakatów, tapet i fototapet (https://tappy.pl/oferta/fototapety/). Dzisiaj ciekawym meblem może być nawet lampa. Możliwości jest naprawdę wiele. Po pomoc przy aranżacji pokoju dla nastolatka można prosić także projektanta wnętrz, który najkorzystniej wykorzysta przestrzeń i sprawi, że będzie ono stylowe. Darmowe inspiracje można znaleźć na stronach internetowych, w czasopismach lub na ekspozycjach w sklepach meblowych. Warto zrobić to z głową, by młody człowiek miał miejsce, w którym dobrze mu się odpoczywa, zaprasza przyjaciół czy uczy się.

Zapytaj dziecko o jego pomysły

Często bywa tak, że maluchom nie podobają się zmiany, które zaszły. Po prostu były one przyzwyczajone do starego wyglądu, więc zaczynają marudzić. Oczywiście z czasem przyzwyczają się do nowego wyglądu, a nawet zaczną go doceniać, jednak możemy całkowicie uniknąć tego typu sytuacji. W jaki sposób? Poprzez włączenie go do całego procesu ustalania zmian. Naturalnie tyczy się to starszych dzieci, które są już świadome tego, co się dzieje.

Jeśli maluch zasugeruje nam, czego by oczekiwał, nam będzie łatwiej trafić w jego preferencje. Nie musimy zgadzać się na każdą sugestię, natomiast ważne jest to, aby dziecko czuło, że jego głos się dla nas liczy. Wówczas wchodząc do odświeżonego pokoju będzie czuło, że jego ostateczny wygląd jest również jego udziałem i prościej przyjdzie mu zaakceptowanie zmian.