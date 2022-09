Mój kot nie wychodzi z domu a ma pchły! Jak to możliwe?

Czy kot niewychodzący może mieć pchły?

Pchły u kota bezdomnego nie są niczym dziwnym. Te niewielkie, bezskrzydłe owady są jednymi z najczęściej spotykanych pasożytów zewnętrznych, które żerują na naszych mruczkach. Żywią się jego krwią i składają jaja w jego sierści. Jedna pchła może złożyć nawet dwa tysiące jaj w ciągu całego swojego życia. Pełny cykl rozwoju pasożyta od jajka po postać dorosłą zajmuje kilka tygodni.

Pchły jednak nie spędzają na skórze kota całego dnia. Sprawnie przemieszczają się na żywiciela w okresie żerowania, a gdy nie żerują, chowają się w szczelinach podłóg, legowiskach, dywanach, pościelach i innych zakamarkach. To sprawia, że gdy już pchły pojawią się w naszym domu, bardzo ciężko się ich pozbyć.

Wbrew pozorom pchły u kota niewychodzącego nie są niczym dziwnym. To nieprawda, że są one symbolem zaniedbania i brudu. Nawet najbardziej zadbany mruczek może paść ofiarą pasożyta. Wystarczy, że my opiekunowie przyniosą je do domu na ubraniach. Futrzak może złapać pchły również w wyniku kontaktu z innym zwierzęciem domowym lub nieproszonym gościem, takim jak mysz czy inny szkodnik.

Jak zwalczyć pchły u kota? Skuteczne zapobieganie nawrotom

Gdy już rozpoznamy pchły u kota, należy zastanowić się, jak skutecznie je zwalczyć. Pierwszym krokiem powinno być zastosowanie odpowiedniego preparatu przeciw tym pasożytom, jednak gdy pchły są już obecne w naszym domu, może to nie wystarczyć. Oprócz tego konieczne będzie dokładne wypranie wszystkich koców, legowisk, zasłon i miejsc, w których zwykle śpi nasz futrzak, a także wyczyszczenie i zdezynfekowanie podłóg w całym mieszkaniu. Ważne jest, by powtórzyć te zabiegi kilkakrotnie w kilkudniowych odstępach tak, aby mieć pewność, że pozbyliśmy się wszystkich pasożytów.

Co na pchły u kota?

Na rynku dostępnych jest mnóstwo preparatów na pchły u kota. Od środków typu spot-on, które nakłada się na kark zwierzęcia, poprzez obroże aż po preparaty w aerozolu. Najpopularniejszym rozwiązaniem są zdecydowanie krople na pchły u kota, np. Advantage. Należy pamiętać, by stosować się do zaleceń dawkowania kropli i nie korzystać ze środków przeznaczonych dla psów i innych zwierząt, ponieważ mogą one zawierać substancje, które są dla kotów toksyczne. Innym rozwiązaniem są obroże Foresto, które działają nawet do 8 miesięcy, dzięki czemu są bardzo wygodne w stosowaniu.

Aby mieć pewność, że pchły nie będą dłużej dokuczać naszemu pupilowi, warto stosować preparaty regularnie, nie tylko wówczas, gdy zwierzak boryka się z pasożytami. Zapobiegając inwazji pcheł unikniemy przykrych konsekwencji takich jak choroby dermatologiczne (alergiczne pchle zapalenie skóry – APZS), anemia czy zarażenie tasiemcem.