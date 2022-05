Planujesz wynająć samochód? Sprawdź o czym musisz pamiętać

Długoterminowy wynajem aut - niezbędne informacje!

Długoterminowy wynajem samochodów to nic innego jak rodzaj dzierżawy pojazdu na określony czas. W większości wypadków jest to okres od 12 do 36 miesięcy, aczkolwiek bez problemu można znaleźć oferty na dłuższy najem. Obie strony zobowiązane są podpisać umowę najmu, w której zawrą wszelkie informacje odnośnie do samej transakcji. Wynajmujący umożliwia najemcy korzystanie z pojazdu, który jest przedmiotem najmu w zamian za uiszczanie odpowiednich, comiesięcznych opłat. Warto zaznaczyć, że można spotkać się zarówno z najmem długoterminowym zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych, które swojej firmy nie prowadzą.

Jaki samochód można wynająć?

Wypożyczalnie samochodów oferują swoim klientom praktycznie wszystkie możliwe modele. Nie można nie wspomnieć o tym, że to firma wynajmująca przez cały okres najmu jest właścicielem auta, a najemca wyłącznie jego użytkownik. Wielką zaletą jest jednak fakt, że w tym czasie kierowca nie musi zaprzątać sobie głowy kosztami eksploatacyjnymi samochodu, gdyż leżą one po stronie firmy oferującej najem. Równie istotną informacją jest fakt, że kiedy okres najmu dobiegnie końca, najemca nie jest zobowiązany wykupić samochodu.

Kto powinien zainteresować się długoterminowym wynajmem aut?

Propozycja ta jest niezwykle uniwersalna i może skorzystać z niej wiele podmiotów. Na wynajem długoterminowy bardzo często stawiają firmy, które co pewien okres wymieniają swoją flotę pojazdów. Nie oznacza to jednak, że rozwiązanie to nie jest przeznaczone także dla osób prywatnych. W przypadku, gdy cenisz sobie komfort oraz jakość podróży, najem te będzie idealnym rozwiązaniem. Bardzo często zdarza się tak, że konkretna osoba fizyczna potrzebuje samochód do swojej pełnej dyspozycji, aczkolwiek nie jest w stanie lub po prostu nie chce finansować jego zakupu z prywatnych środków. Na samym końcu warto wspomnieć o równie licznej grupie osób, jaką są ludzie, którzy chcą korzystać z samochodu z niedużym udziałem kosztów własnych.

Kto może zdecydować się na wynajem długoterminowy?

Jedną z największych zalet długoterminowego wynajmu jest fakt, że aby z niego skorzystać, nie musisz mieć żadnych oszczędności. Wypożyczalnie samochodów są w stanie przygotować dla ciebie personalną ofertę, która będzie w pełni dostosowana zarówno do twoich możliwości finansowych, jak i upodobań czy preferencji. Nie można jednak nie wspomnieć o tym, że najem długoterminowy to rozwiązanie, które nie spodoba się osobom pragnącym mieć auto na własność. Równie istotny jest limit kilometrów, który nakładają wypożyczalnie samochodów. To między innymi od niego zależna jest miesięczna rata, a kierowcy, którzy rocznie robią spore przebiegi, będą musieli liczyć się ze sporymi kosztami.

Co powinno znaleźć się w umowie najmu?

Sprawy formalne są w przypadku wynajmu samochodu niezwykle ważne, dlatego warto wiedzieć, jakie elementy powinny znaleźć się w umowie.

Określenie stron umowy,

okres wynajmu,

model i markę pojazdu,

wysokość comiesięcznej raty,

szacowany przebieg w czasie trwania umowy lub roczny,

szczegóły eksploatacji auta,

dodatkowe usługi i profity, z jakich może korzystać najemca,

wysokość wkładu własnego, oczywiście w przypadku, gdy jest wnoszony.

Na samym końcu warto wspomnieć o jednorazowej kaucji. To poza comiesięcznymi ratami jedyny koszt, jaki będzie cię interesował w przypadku wynajmu długoterminowego. Wielkość kaucji jest zależna od danej firmy, a także tego, na jaki samochód postanowisz się zdecydować.

