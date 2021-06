W kraju Goethego

Jak jeździmy?

W ostatnich latach rozwinęły się w Polsce usługi przewozowe dla osób, które chcą wyjechać na Zachód. Busy do Niemiec więc kursują bardzo regularnie, mamy możliwość wybrać najbardziej nam odpowiadającą ofertę. Niemcy sąsiadują z nami na długim odcinku granicznym. Z Lubuskiego, przykładowo, jest całkiem blisko do Berlina. Z wielu polskich miast jest bliżej do stolicy Niemiec niż do Warszawy. Sprzyja to pokonywaniu tras między Polską a Niemcami. Przeważnie wyjeżdżamy do ojczyzny Goethego w celach zarobkowych.

Dokąd jeździmy?

Wyruszamy nierzadko w okolice Zagłębia Ruhry czy też choćby do Bawarii. Ten kraj związkowy, którego stolicą jest Monachium, to najludniejszy i najbogatszy region w Niemczech. Działają w nim prężnie liczne sektory gospodarki. Niewątpliwie mocny jest przemysł – w tym maszynowy oraz elektroniczny. Swoje siedziby mają w Bawarii takie wielkie firmy jak BMW, Siemens czy Audi. Ofert pracy więc nie brakuje.

Turystyczne atrakcje Niemiec

Z drugiej strony Niemcy to również kraj atrakcyjny i przyjazny dla turystów. Co ciekawe, wśród naszych rodaków wiele osób wciąż nie zdaje sobie z tego sprawy i rozpatrują tylko ekonomiczne walory wyjazdu za zachodnią granicę. Tymczasem znajdziemy tam liczne miejsca godne zauważenia. Na uwagę zasługuje chociażby Berlin, często nazywany istnym tyglem kultur. Nic dziwnego, w końcu żyje w nim i odwiedzają go tysiące ludzi z rozmaitych stron świata. Zrozumiałe więc, że część przybyszów pochodzi z Rzeczypospolitej. A jest co oglądać. Imponujące wrażenie robią neorenesansowy ratusz czy też pałac Charlottenburg. Pasjonaci historii i dalszych wędrówek podążą Szlakiem Muru Berlińskiego, w całości liczy aż 160 kilometrów, a znaczna jego część wiedzie przez Berlin. Ciekawa historia wiążę się z kolei z byłym lotniskiem Tempelhoff. Odbywały się na nim niegdyś historie niczym z amerykańskiego filmu akcji; nie brakowało na przykład brawurowych ucieczek czy porwań. A dziś? Obecnie po z dawnej płyty lotniska startują… rolkarze. Nie brakuje także spacerowiczów, którzy być może z uznaniem przypatrują się szybkiej jeździe odważnej młodzieży.

