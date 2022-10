Wirtualny portfel Visa Mobile – czym jest i czy warto z niego skorzystać?

Visa Mobile – płatności online bez podawania danych karty

Visa Mobile to usługa, którą zaprojektowano między innymi po to, by osoby robiące zakupy w internecie mogły płacić kartą w sklepie online szybko, łatwo i bezpiecznie2. Z czego to wynika?

Korzystając z tego rozwiązania, nie ma konieczności wprowadzania 16-cyfrowego numeru karty w sklepie online, a także przeklikiwania się przez wyskakujące okna w procesie płatności. Co więcej, od użytkownika nie jest wymagane wprowadzanie jakichkolwiek haseł i wypełnianie wielu pól formularza. Znacznie skraca to czas, który zajmuje płacenie w sieci, i powoduje, że cały proces staje się niezwykle prosty – również dla osób, które nie korzystały wcześniej z tego typu rozwiązań2.

To jednak nie wszystko. Visa Mobile to wirtualny portfel, za pomocą którego można płacić na różnych urządzeniach i w każdym miejscu – wystarczy tylko dostęp do internetu. Co więcej, każda transakcja jest zabezpieczana przez Visa, a brak konieczności wprowadzania w sklepie danych karty płatniczej czy haseł, pozwala uniknąć wielu zagrożeń2.

Warto również zwrócić uwagę na to, że jeszcze przed zaakceptowaniem transakcji użytkownik może poznać jej szczegóły, a Visa Mobile zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa nawet po sfinalizowaniu zakupu przez internet. Użytkownik ma bowiem możliwość skorzystania z procedury chargeback, dzięki której bank wydający kartę Visa może próbować odzyskać pieniądze w sytuacji, gdy opłacony towar nie dotarł do adresata, a próby rozwiązania sporu ze sprzedającym nie przyniosły efektów2.

Procedura chargeback nie wynika z przepisów prawa, ale jest dodatkową opcją, która może zwiększyć bezpieczeństwo kupujących i płacących online2.

Obsługa Visa Mobile krok po kroku

Korzyścią płynącą ze stosowania Visa Mobile do płatności za zakupy w internecie jest też prostota jej obsługi2. Wystarczą zaledwie 3 kroki, by użytkownik mógł sfinalizować transakcję.

Krok 1 – Uruchomienie Visa Mobile

Aby skorzystać z wirtualnego portfela, wystarczy uruchomić odpowiednią funkcję w mobilnej aplikacji bankowej albo skorzystać z oddzielnej aplikacji (pobierz Visa Mobile w sklepie z aplikacjami dedykowanym konkretnemu systemowi operacyjnemu)2.

Lista banków, które umożliwiają płacenie z Visa Mobile, znajduje się na stronie https://www.visa.pl/plac-z-visa/polecane-technologie/visa-mobile.html. Warto pamiętać, że niektóre banki wymagają aktualizacji aplikacji mobilnej albo wykonania innych czynności2.

Krok 2 – Konfiguracja usługi

Po uruchomieniu lub ściągnięciu Visa Mobile należy skonfigurować usługę. Cały proces przebiega błyskawicznie – wystarczy dodać kartę płatniczą Visa (robi się to tylko ten jeden raz), a także kilka innych informacji, w tym numer telefonu czy adres e-mail3.

Krok 3 – Płatność online z Visa Mobile

Po skonfigurowaniu Visa Mobile należy wybrać ikonę z tym rozwiązaniem w bramce płatniczej, a następnie podać w wolnym polu swój numer telefonu i zaakceptować transakcję w aplikacji3. To wszystko!

Artykuł powstał przy współpracy z Visa.

Bibliografia: