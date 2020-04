World of Tanks rozdaje kody zaproszeniowe

Wystarczy że odwiedzisz stronę https://www.kody.pl/worldoftanks i pobierzesz kod zaproszeniowy lub skorzystasz z bonusu rejestracyjnego i od razu będziesz mieć do dyspozycji lepszy czołg lub więcej złota na start.

World of Tanks to gra symulacyjna, która cieszy się olbrzymią popularnością już od 10 lat. Została wyprodukowana i wydana w 2010 roku przez producenta Wargaming.net.





World of Tanks - gra dla miłośników militariów





Gra World of Tanks jest grą typu MMO, czyli może być rozgrywana przez wielu graczy, za pośrednictwem Internetu. Warto tutaj zwrócić uwagę na jej rozbudowaną komunikację, ale także bardzo dobrą grafikę. W tym przypadku warto wiedzieć, że gra oparta jest na modelu płatności typu free to play, czyli nie wymaga kupna ani płacenia abonamentu. Na uwagę zasługuje także fakt, że gra została wydana nie tylko na PC, ale także na Xboxie One i Xbox 360 i PlayStation 4. Warto zauważyć, że gra posiada kategorię wiekową teen, czyli rekomendowana jest dopiero od wieku nastoletniego. Kolejną zaletą gry jest fakt, że występuje w wielu wersjach językowych, począwszy od angielskiego aż na wietnamskim czy węgierskim kończąc.





Realne bitwy pancerne





Rozgrywka World of Tanks obejmuje uczestnictwo w bitwach pancernych pomiędzy graczami. Mają oni do dyspozycji różne typy wozów bojowych, w tym czołgi, artylerię samobieżną, niszczycieli czołgów. Wszystkie pojazdy inspirowane są historycznymi pojazdami z pierwszej wojny światowej, II wojny światowej czy zimnej wojny. Na samym początku gracz otrzymuje po jednym czołgu z każdego państwa, to jest Trzeciej Rzeszy, ZSSR, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Chin, Japonii, Czechosłowacji, Polski oraz Szwecji. Następnie zdobywa doświadczenie i może za uzyskany kredyt kupować ulepszenia do swojego sprzętu, a także rozwijać go technologicznie. Do ulepszeń można zaliczyć np. silnik, działo, czy układ jezdny. Dzięki temu gracz World of Tanks zdecydowanie lepiej będzie radził sobie na placu boju. Dodatkowo istnieje również możliwość zamontowania siatek kamuflażowych. Dzięki temu jest się mniej widocznym dla wroga. Można także za kredyty zakupić apteczkę, a nawet zestaw naprawczy.





Tryby rozgrywki - co warto wiedzieć?





Gracze World of Tanks mają do dyspozycji takie kontrolery jak: klawiatura, mysz, gamepad i ekran dotykowy. Mogą rozgrywać różne tryby, począwszy od bitwy losowej. W tym przypadku dobierane są 15-osobowe zespoły składające się z pojazdów o podobnym poziomie. Bitwa losowa obejmuje także bitwy standardowe, gdzie zawodnicy mają za zadanie zajęcie bazy wroga bądź zniszczenie pojazdów drużyny przeciwnej. Obejmuje to także szturm, a więc jedna drużyna atakuje, a druga ma za zadanie bronić się. Ostatnią możliwością w bitwach losowych World of Tanks jest bitwa spotkaniowa, czyli celem dwóch zespołów jest zdobycie bazy, oddalonej w tej samej odległości od punktów startowych obu drużyn. Kolejnym trybem rozgrywki jest wielka bitwa. Jednak mogą grać w nią gracze, którzy posiadają najlepszy sprzęt. Można także zagrać w wojnę klanów, w tym przypadku zespoły liczą do 100 graczy. Trybów jest naprawdę wiele dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie.