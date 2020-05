Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - nowoczesne technologie i kreatywność

Brak dotychczasowego doświadczenia i powszechności w stosowaniu nowych technologii, w tym wykorzystywania Internetu, telewizji satelitarnej, czy prowadzenia nauczania przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość, jest jednym z problemów, z którym aktualnie mierzy się większość Uczelni w Polsce.

Naturalną koleją rzeczy jest to, że świat się zmienia. Szczególnie ostatnio. Zawsze stawialiśmy na kreatywność, czyli wykraczanie poza szablonowe postępowanie. W sferze szkolnictwa wyższego niezmiernie ważne jest stosowanie nowoczesnych metod kształcenia np. symulacji, obserwacji, metody projektowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Aktualnie każdy student ma nieograniczony dostęp do wiedzy przy pomocy nowoczesnych narzędzi. Wraz z globalnym postępem technologicznym zmienia się też rola wykładowcy. Znajomość typowych, szablonowych rozwiązań i przekazywanie teorii jest ważne w procesie nauczania, jednak lepsze rezultaty oraz kompleksowe osiąganie efektów uczenia się może przynieść podmiotowe podejście do studenta, w tym stosowanie nowoczesnych narzędzi.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku 2015 jako wizję przyjęła następujące założenie: „w efekcie wielowarstwowego transferu kompetencji do otoczenia Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ma być liderem zawodowej i praktycznej edukacji wyższej na Lubelszczyźnie kreującym elitę osób przedsiębiorczych, kreatywnych, aktywnych we wszystkich sferach życia, wyróżniających się ponadprzeciętnym rozumieniem zjawisk zachodzących w otoczeniu, podejmujących działania zespołowe oraz przedsięwzięcia indywidualne przynoszące korzyści duchowe i materialne”, nadmienia (albo: zwraca uwagę) dr Prof. AHE Makary K. Stasiak, założyciel i Prezydent AHE w Łodzi.

Spośród głównych celów strategicznych WSPA na lata 2015-2020 wskazano rozszerzenie oferty Uczelni w zakresie e-learning oraz blended learning przy jednoczesnym umiędzynarodowieniu Uczelni, co w okresie zawieszenia zajęć w siedzibie WSPA stanowiło klucz do płynnego przejścia na nauczanie przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość w związku z przeciwdziałaniem rozpowszechnianiu się choroby Covid-19. Mając na uwadze zachowanie bezpieczeństwa w czasie pandemii, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dokonaliśmy zmiany formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach wyższych i studiach podyplomowych, wprowadzonej Zarządzaniem Rektora z dnia 11 marca br. Przejście na nauczanie przy pomocy metod i technik kształcenia do odległość dotyczyło wszystkich przedmiotów na wszystkich kierunkach prowadzonych w Uczelni. Nie ukrywam, że dla całej społeczności Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie kształcenie na odległość było procesem naturalnym, gdyż zarówno kadra akademicka, jak i studenci, posiadali już doświadczenie w pracy na platformie e-learningowej WSPA oraz mieli do niej stały dostęp. Jednak pierwszy tydzień od momentu zawieszenia zajęć był czasem bardzo intensywnej pracy dla pracowników WSPA – należało stworzyć miejsce na platformie zdalnego nauczania WSPA dla realizacji każdego przedmiotu, mówi dr Maria Mazur, Prorektor WSPA w Lublinie

Zgodnie z ustawodawstwem w sferze szkolnictwa wyższego, na platformie mogliśmy dotychczas prowadzić 50% ogólnej liczby punktów ECTS, przewidzianej programem studiów poszczególnych kierunków, w większości były to zajęcia wykładowe. Dlatego też już przed rozpoczęciem pandemii byliśmy przygotowani na wprowadzenie zajęć teoretycznych na platformę zdalnego nauczania. Platforma jest dostosowana do prowadzenia nie tylko zajęć teoretycznych - wśród dostępnych w jej ramach narzędzi są również takie, które umożliwiają komunikację ze studentami, a także weryfikację ich wiedzy, umiejętności i kompetencji. Należy w tym miejscu wymienić przede wszystkim możliwość przeprowadzenia testów, quizów, przesyłania zadań, tworzenia forum, warsztatów, ankiet, głosowań itd. Każda forma dotychczas prowadzonych zajęć na Uczelni jest możliwa do przeprowadzenia przy pomocy Platformy.

Warto zaznaczyć, iż Uczelnia jako pierwsza w Lublinie przeprowadziła obrony prac dyplomowych przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość. Dużym ułatwieniem w realizacji obron, egzaminów oraz zajęć wymagających stałej komunikacji z nauczycielem akademickim jest platforma Microsoft Teams, dostępna dla każdego studenta i pracownika w ramach wykupionej przez uczelnie licencji Office 365, przy pomocy której możemy prowadzić wideokonferencje oraz zajęcia na żywo w sieci. Ponadto, WSPA korzystając z oprogramowania pozwalającego na zdalne połączenie się i pracę w pracowniach informatycznych, zapewniła studentom pełną realizację zajęć wymagających dostępu do specjalistycznego licencjonowanego oprogramowania, dodaje dr Marcin Smolira, Rektor WSPA w Lublinie.

W mojej ocenie opracowanie i wdrożenie strategii umiędzynarodowienia Uczelni obecnie nie jest możliwe bez korzystania z metod nauczania zdalnego. W naszym przypadku budowanie wspólnoty wielokulturowej, w tym kształcenie z studentów z zagranicy, wiązało się z wprowadzeniem elementów kształcenia zdalnego. Dokonaliśmy także modyfikacji organizacji roku akademickiego w taki sposób, by była ona zgodna z realizacją połączeń lotniczych, obsługiwanych przez Port Lotniczy Lublin. Właśnie dlatego studenci niestacjonarni mają możliwość wyboru między 10 tradycyjnymi zjazdami trzydniowymi, a sześcioma zjazdami z częściową realizacją programu studiów na platformie. Obecnie kształcimy studentów z 30 krajów świata i niektórzy rzeczywiście, ze względu na dobre połączenie Lublina z innymi państwami oraz dzięki bliskiemu sąsiedztwu lotniska i dostosowaną do ich potrzeb organizacją zajęć, zaplanowaną częściowo z wykorzystaniem nowych technologii, wybrali właśnie naszą uczelnię, zaznacza mgr Elwira Przybylska, Kanclerz WSPA w Lublinie.

W celu uniknięcia chaosu organizacyjnego oraz zapewniania jakości kształcenia na wysokim poziomie, od samego początku założyliśmy, że jedynymi narzędziami komunikacji wykładowcy ze studentem będą platforma zdalnego nauczania WSPA oraz platforma Microsoft Teams WSPA. Prace zaliczeniowe takie jak: projekty, prezentacje, eseje, zadania do wykonania i następnie informacja zwrotna do wykładowcy, mają zostać zrealizowane wyłącznie na Platformie. Monitorujemy pracę wykładowców i studentów, pilnujemy, aby materiały dydaktyczne, formy weryfikacji były zamieszczane w sposób systematyczny oraz z zachowaniem terminów zawartych w planach zajęć. Jesteśmy już po pierwszej weryfikacji aktywności studentów na platformie, monitoring aktywności na dzień 24 kwietnia br. wykazał, iż 95% studentów aktywnie realizuje proces kształcenia, wyjaśnia dr Marcin Smolira, Rektor WSPA w Lublinie.

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość objęte są procedurami i regulacjami Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, który ma za zadanie zapewnić odpowiednią jakość tych zajęć. Mamy ściśle określone zasady monitoringu aktywności nauczycieli akademickich, wytyczne dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego, dotyczące umieszczenia materiałów na platformie Moodle. Od 2017 roku podłoże prac zdalnych ze studentami stanowi także Regulamin użytkowania platformy e-learningowej WSPA w Lublinie.

Jest to chyba najbardziej przejrzysta pod względem hospitacji metoda prowadzenia zajęć. Mamy wgląd do wszystkich składowych prowadzenia przedmiotu. Proces kształcenia w ramach każdego przedmiotu możemy prześledzić na Platformie. Pierwsze hospitacje zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych prowadzonych w sposób zdalny mamy za sobą.

W zakresie tworzenia nowych programów studiów nic się nie zmieniło - nadal współpracujemy ze specjalistami z otoczenia społeczno-gospodarczego. W oparciu o wiedzę, doświadczenie i wsparcie merytoryczne ekspertów z różnych branż powstają nowe, praktyczne kierunki studiów oraz specjalności. W okresie pandemii, kiedy każdy musiał zostać w domu, zmianie uległa jedynie forma owych konsultacji, wskazuje dr Maria Mazur, Prorektor WSPA w Lublinie.

Kształcenie przebiega z zachowaniem procedur zapewniania jakości, natomiast w rzeczywistości brakuje nam sal i korytarzy pełnych studentów, ich rozmów w różnych językach, uścisków i podania ręki podczas obron prac dyplomowych.

