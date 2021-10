Co powoduje kłopoty z trawieniem?

Co powoduje problemy ze strony układu pokarmowego?

Dolegliwości żołądkowe takie jak zgaga, niestrawność czy wzdęcia to najczęściej efekt złej diety. Jedzenie potraw obfitych w tłuszcze, węglowodany proste i w wysokim stopniu przetworzone obciąża układ pokarmowy i powoduje różnego typu dolegliwości. Zakłóca też rytm wypróżnień, co ma dodatkowo niekorzystny wpływ na samopoczucie.

Problemy z trawieniem powodowane są też przez niewłaściwe nawyki i sposób jedzenia. Posiłki powinny być spożywane w spokoju, a kęsy dokładnie gryzione i przeżuwane. Jedzenie w biegu nie sprzyja trawieniu, podobnie jak picie do posiłków gazowanych napojów.

Kolejny czynnik powodujący dolegliwości żołądkowe to siedzący tryb życia. Brak aktywności fizycznej rozleniwia nie tylko mięśnie, ale także jelita, to zaś gotowy przepis na problemy

z trawieniem.

Dolegliwości żołądkowe a stres

Powiedzenie, że stres zaciska nam żołądek, ma w sobie wiele prawdy. Nadmierny stres powoduje spowolnienie procesów trawiennych i hamuje wydzielanie soków. Sprawia to, że jedzenie zalega

w układzie pokarmowym i pojawiają się niestrawność oraz wzdęcia. Stres przyczynia się też do rozwoju choroby wrzodowej, co dodatkowo nasila dolegliwości po posiłkach [1].

Dolegliwości żołądkowe – jak sobie z nimi radzić domowymi sposobami?

Najlepsze antidotum na problemy z trawieniem to zmiana diety [2], właściwy sposób jedzenia (niewielkie porcje, 4-6 posiłków dziennie, jedzenie bez pośpiechu) oraz regularna aktywność fizyczna. Można połączyć ćwiczenia z technikami relaksacyjnymi w celu zredukowania stresu, na przykład podczas jogi.

Oprócz tego warto sięgnąć po sprawdzone domowe sposoby na lepsze trawienie, takie jak herbatki ziołowe i dodawanie do potraw przypraw pobudzających układ pokarmowy do pracy. Na dolegliwości żołądkowe sprawdzą się zwłaszcza mięta, koper włoski, rumianek oraz siemię lniane [3].. Przy kłopotach żołądkowych pomocna będzie też herbata.

Oprócz tego w czasie odczuwania dyskomfortu ze strony żołądka można pomóc sobie, wykonując lekki masaż brzucha okrężnymi ruchami. Dobrze podziała też zwykły spacer, który pobudzi jelita do pracy [4].

Preparaty na problemy z trawieniem

Jeśli zależy nam na uczuciu ulgi, gdy pojawiają się problemy z trawieniem, warto sięgnąć po suplement diety Ulgix TRAWIENIE PLUS*. Ulgix Trawienie Plus na trawienie działa kompleksowo na układ pokarmowy. Zawiera wyciągi roślinne z karczocha, cytryńca chińskiego, mięty oraz kopru włoskiego, które wspomagają procesy trawienne i pracę układu pokarmowego.

Wyciąg z kopru włoskiego przynosi ulgę przy wzdęciach oraz pomaga zmniejszyć uczucie nadmiernej sytości. Wyciąg z karczocha pobudza wydzielanie soków trawiennych, wspiera trawienie tłuszczów i reguluje poziom cholesterolu oraz pomaga utrzymać prawidłową masę ciała. Wyciąg z mięty pieprzowej wspiera pracę żołądka, zaś ekstrakt z cytryńca chińskiego wspomaga pracę wątroby, której funkcjonowanie może być zaburzone przez niewłaściwą dietę, przyjmowanie leków i spożywanie alkoholu. Ulgix Trawienie Plus to prawdziwa ulga dla żołądka i pomoc dla układu pokarmowego [5]. Pamiętajmy jednak, że nie jest to antidotum na wszystkie problemy.. Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia to podstawa.

