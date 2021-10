Dom naturalnie piękny

Nie zawsze udaje nam się w pełni osiągnąć zamierzony efekt, dlatego też często kierujemy się ogólnymi trendami panującymi aktualnie w branży wyposażenia wnętrz, zmieniając co sezon wystrój i dostosowując przestrzeń do aktualnych trendów. Popularne sieciówki przychodzą nam z pomocą oferując niedrogie i idealnie dopasowujące się do naszych potrzeb produkty umożliwiające szybką i łatwą zmianę naszego domu. Przeglądając aktualną ofertę najpopularniejszych sklepów wnętrzarskich bardzo szybko zauważymy jednak, że zniknęły z nich meble i dodatki w stylu “fast fashion”, a na ich miejscu pojawiły się płótna, lny i neutralne barwy.

Przyjazna domowa przestrzeń

Sytuacja na świecie sprawiła, że od wielu miesięcy każdy z nas spędza w domu o wiele więcej czasu i tym samym, uczymy się od nowa życia w naszej domowej przestrzeni. Zaczynamy przez to zauważać, że kanapa, której ciekawy wygląd podziwialiśmy wcześniej, jest po prostu niewygodna a ciężkie, żakardowe zasłony sprawiają, że w pomieszczeniach brakuje światła i życia. Uświadamiamy sobie, że warto jednak by było mieć wygodny fotel, przyjemną pościel, w której można by się wylegiwać nieco dłużej o poranku czy miękki dywan zamiast zimnych paneli. Powoli wracamy do wygodnego i komfortowego wyposażenia wnętrz jaki pamiętamy z dziecięcych lat, kiedy to w domu u babci mogliśmy otulić się ciepłym pledem lub zjeść obiad z ciekawej zastawy.

Ekologia akcesoriów do wnętrz

Ogromny wpływ na nasze domy ma również ekologia, która coraz wyraźniej domaga się naszej uwagi. Nie bez znaczenia są dla nas sprawy klimatu oraz zaburzania naturalnej równowagi na świecie poprzez nadprodukcję dóbr. Zaczynamy naprawdę interesować się tym, co kupujemy i czy dokonujemy rozsądnych wyborów. Skłaniamy się ku naturalnym tkaninom i zamiast satynowej pościeli w modny wzór wybieramy droższy, ale jakże ponadczasowy len. Interesujemy się certyfikatami tkanin i zrównoważoną produkcją otaczających nas przedmiotów. Skupiamy się na tym, gdzie zostały wyprodukowane nasze rzeczy i czy wspieramy dzięki temu lokalny rynek i krajową gospodarkę. Jesteśmy coraz bardziej świadomymi konsumentami, którzy dokonują mądrych wyborów dotyczących wystroju - a te dodatkowo może ułatwić portal https://wnetrzadlaciebie.com/.

Zakupy inspirowane naturą

Sklepy sieciowe idealnie odpowiadają na nasze oczekiwania i oferta wyposażenia wnętrz została w nich perfekcyjnie dopasowana do tego, czego aktualnie szukamy. W każdej popularnej sieciówce królują teraz neutralne odcienie ziemi, piasku i gliny. Znajdziemy też wiele produktów wykonanych z naturalnych tkanin, jak surowa bawełna, len czy wełna a także z takich materiałów jak kamień, kamionka, drewno, szkło czy metal. Przedmioty dekoracyjne zaczynają być piękne w swej prostocie i nawiązują wręcz do archeologicznych wykopalisk. Ich kształty są nieidealne, faktura materiału jest mocno uwydatniona i całość sprawia wrażenie może nieco prymitywne ale i charakterystyczne. Dzięki temu możemy wprowadzić do naszego domu ciekawe elementy wystroju, tworząc intrygujące wnętrze a jednocześnie cieszyć się wygodą nowych przedmiotów oraz tym, że neutralność barw koi zmysły i harmonizuje całe otoczenie.

Możemy również śmiało stwierdzić, że przedmioty wykonane z solidnych materiałów naturalnych będą nam służyły przez wiele lat. Nawet jeśli moda się zmieni i powrócą do nas trendy na soczyste barwy, szalone printy i niecodzienny design to dodatki i tkaniny w naturalnych kolorach będą świetną bazą do tworzenia innych kreacji naszego domu w przyszłości. Środowisko zyska na tym, że zamiast wymieniać nasze dekoracje i wyposażenie co sezon zostaniemy przy cudownych, wielosezonowych produktach podkręcając jedynie nieco ich charakter niewielkimi trendowymi dodatkami. My natomiast jako świadomi konsumenci nie przyłożymy ręki do ogromnej nadprodukcji jaka aktualnie ma miejsce na świecie jednocześnie korzystając przez wiele lat z tego, co już zostało wyprodukowane i wypuszczone na rynek.

Nasz świat, a co za tym idzie, również nasz styl życia i nasze domy zaczynają zmierzać w innym niż dotychczas kierunku. Powoli wracamy do tego co ważne nie tylko dla nas, ale i dla kolejnych pokoleń. Zauważamy, że dokonując prostych wyborów dotyczących wystroju naszych wnętrz, tak naprawdę decydujemy o tym co i w jakich ilościach będzie produkowane, czy producenci będą zwracać uwagę na to gdzie i z jakich materiałów wykonują dla nas przedmioty codziennego użytku oraz czy będą to produkty trwałe i wielosezonowe. My natomiast zaczynamy czuć się naprawdę dobrze w naszych domach, w otoczeniu wygodnych i solidnych mebli oraz neutralnych, nie narzucających się kolorów. Drobnymi krokami dążymy do harmonii w naszym otoczeniu i do harmonii z naturą. I choć wydawałoby się, że jest to zaprzeczeniem tego szaleństwa, pędu i natłoku informacji jaki aktualnie panuje wokół każdego z nas, to jednak daje nam to jakiś ułamek bezpiecznej przystani, chwilę oddechu od tego nieobliczalnego świata za oknami naszego domu. Powoli wracamy do podstaw.