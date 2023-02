Jak budować ruch na stronie przy pomocy wyszukiwarki Google?

Budowa ruchu na stronie — SEO

Jednym z doskonałych sposobów na to, aby na stronie pojawiało się jak najwięcej użytkowników, jest inwestycja w działania SEO. SEO (ang. Search Engine Optimization) to inaczej pozycjonowanie strony internetowej. Oznacza to optymalizację witryny pod wyszukiwarki internetowe.

Usługę pozycjonowania internetowego najlepiej jest powierzyć sprawdzonej agencji marketingu internetowego. Tylko w takim bowiem przypadku możesz mieć pewność, że inwestycja zwróci się z nawiązką. Jedną z godnych polecenia firm w naszym kraju, która świadczy usługi pozycjonowania, jest agencja SXO Semcore – koniecznie sprawdź ofertę na pozycjonowanie stron. Decydując się na takie usługi, inwestujesz nie tylko w możliwie najwyższą pozycję swojej witryny w organicznych, czyli bezpłatnych wynikach wyszukiwania, ale również w ruch na stronie, który jest efektem doskonałej widoczności.

Pozycjonowanie składa się z działań podejmowanych przez ekspertów w obrębie strony internetowej oraz poza jej obrębem. Nazywa się to kolejno SEO On Site/On Page oraz SEO Off Site/Off Page.

SEO On Site to między innymi dbałość o:

wydajność strony (czas ładowania),

responsywność (dostosowanie do urządzeń mobilnych),

czystość i uporządkowanie kodu witryny,

odpowiedni dobór fraz kluczowych,

wysokiej jakości treść na stronie,

optymalizacja mediów (między innymi grafiki oraz plików filmowych),

dostępność strony (umożliwienie robotom sieciowym pełnego przeskanowania witryny).

To tylko część działań podejmowanych w ramach SEO On Site. SEO Off Site natomiast to budowanie autorytetu witryny, działając poza jej obrębem. W związku z tym jest to budowanie bazy wartościowych linków zewnętrznych poprzez na przykład publikację artykułów sponsorowanych oraz działania w mediach społecznościowych. Wszystko to ma wpływ na wyniki, które strona osiąga w bezpłatnych wynikach wyszukiwania.

Budowa ruchu na stronie — płatne reklamy

Google Ads jest systemem reklamowym firmy Google. Daje on możliwość wyświetlania reklamy między innymi w płatnych wynikach wyszukiwania. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak może wyglądać reklama Twojej strony internetowej, wpisz jakąś frazę w oknie wyszukiwania Google (na przykład „optyk Warszawa”). Trzy pierwsze strony internetowe nie pochodzą z bezpłatnych wyników wyszukiwania tylko właśnie z systemu Google Ads. Takie wyniki opatrzone są napisem „Reklama”.

Ogólnie, zarówno w zakresie SEO, jak i reklam Google Ads polecam agencję SEO Semcore.

Jak zatem widzisz, zwiększenie ruchu na stronie internetowej może odbyć się zarówno z wykorzystaniem działań SEO, jak i płatnej reklamy. Zarówno jednym, jak i drugim obszarem działań zajmuje się sprawdzona agencja marketingu internetowego.