Jak wydawać mniej podczas zakupów?

Różne postawy kupujących

Każdego dnia, a już szczególnie w czasie weekendu, supermarkety i dyskonty pękają w szwach. Pełno w nich ludzi, którzy robią różne zakupy - nie tylko spożywcze, ale też innego rodzaju, zapełniając koszyk produktami chemicznymi, kosmetycznymi itp. Wiele osób robi je z rozwagą, oszczędzając na każdej rzeczy, inni nie patrzą na ceny, wrzucają do wózka praktycznie wszystko, co tylko im się spodoba lub stwierdzą, że dany produkt na pewno się przyda. To oczywiście dwie skrajności - nie zachęcamy ani do jednej, ani do drugiej postawy. Jak więc oszczędzać, ale i nie przesadzać zbytnio z odmawianiem sobie zakupu niektórych produktów?

Jak planować zakupy?

Na pewno podstawą jest to, by odpowiednio dobrze przygotować się do zakupów, w czym najbardziej pomaga lista. Wypiszmy tam wszystko, co zamierzamy nabyć, dzięki czemu nie tylko o niczym nie zapomnimy, ale też zyskamy pewność, że w koszyku nie wylądują zbędne produkty, które zawyżają tylko koszt zakupu. To kluczowe, żeby pamiętać o tej liście, szczególnie jak jeździmy na większe zakupy raz na jakiś czas (np. na tydzień), co pozwala mieć lepszy wgląd w to, jakie mamy zapasy w domu, czego brakuje i co konieczne musimy dokupić.

To działanie ograniczy też pokusę wrzucania do wózka zakupowego różnych ładnie wyglądających produktów, przekąsek, słodyczy, co szczególnie się zdarza, jak… burczy nam w brzuchu. Tak, to może absurdalne, ale będąc głodnym lepiej unikać wizyty w sklepie spożywczym, bo wtedy wszystko wydaje się nam atrakcyjniejsze, zwłaszcza wysokokaloryczne, niezdrowe produkty, które nie tylko zwiększają koszty zakupów, ale też wpływają negatywnie na zdrowie.

Lista zakupów - dlaczego jest taka ważna?

Nim przygotujemy listę zakupów, warto wiedzieć, co “w trawie piszczy”, mianowicie, jakie produkty są warte uwagi. I nie chodzi tylko o ich wartość, smak czy inne tego rodzaju zalety, ale przede wszystkim cenę. Markety często organizują promocje, które pozwalają na bardzo duże oszczędności. Żeby jednak tak było, powinniśmy wcześniej się do tego przygotować, bo szukając takich artykułów, będąc już w sklepie, raczej nie jest wskazane. Nie tylko ze względu na to, że ciężej je będzie znaleźć, ale też przez to, że na te poszukiwania stracimy mnóstwo czasu.

Co gorsza, w niektórych godzinach w sklepach wielkopowierzchniowych jest tylu ludzi, że ciężko się skupić i spokojnie robić zakupy. Mając jednak listę i wiedząc, jakie produkty chcemy wrzucić do koszyka, zdecydowanie łatwiej nam sobie poradzić z oszczędzaniem podczas zakupów, nawet jak w sklepie panuje duże zamieszanie. Wymiernie w tym pomagają nie tradycyjne gazetki reklamowe, lecz te dostępne online, które znajdziemy pod adresem gazetka-24.pl.

Jak to działa?

Gazetka24 to serwis, jaki sprawia, że planowanie zakupów staje się prostsze i tańsze. Wystarczy regularnie tu zaglądać, by przetestować nowe gazetki promocyjne sklepów, sprawdzając, jakie obniżki cen zostały przygotowane. Gazetka24 to funkcjonalne narzędzie, za pomocą którego szybko i łatwo stworzymy listę niezbędnych produktów, a przy okazji skorzystamy z najniższych oferowanych cen. To zdecydowanie najłatwiejszy, najbardziej intuicyjny sposób na to, by zaplanować zakupy, zaopatrując się we wszystko, co niezbędne, bez przepłacania. Jeśli jeszcze nigdy nie korzystaliśmy z tego serwisu, zachęcamy do wizyty.

Wiadomo, że robienie zakupów nie jest niczym trudnym, ciężej zaś z racji tego tytułu oszczędzać. Powody tego stanu są różne, ale najważniejsze to wiedzieć, że są sposoby, by nie przepłacać!