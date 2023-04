Jakie korzyści niesie ze sobą obniżenie kosztów energii w przedsiębiorstwie?

Sposoby na obniżenie kosztów energii w przedsiębiorstwie

Proces związany z optymalizacją kosztów energii warto rozpocząć od audytu kosztów energii elektrycznej w firmie. Tego typu usługi świadczą renomowane firmy doradcze z sektora energetyki. Wśród nich znajduje się m.in. HOBO Systems. Firmę tą tworzy zespół ekspertów o wieloletnim doświadczeniu i doskonałym zrozumieniu rynku. Specjaliści HOBO Systems przeprowadzają audyty energii elektrycznej i wspierają podmioty gospodarcze w redukcji kosztów zużycia energii.

Sprawdzone sposoby na optymalizację zużycia energii w przedsiębiorstwie to m.in.:

modernizacja i automatyzacja oświetlenia;

renegocjacja taryfy energetycznej i warunków umowy;

inwestycja w odnawialne źródła energii;

modernizacja linii produkcyjnej;

kompensacja mocy biernej;

automatyzacja procesów produkcyjnych;

niezwłoczne naprawianie usterek sprzętu i korzystanie ze sprawdzonych technologii.

Umiejętne ich wdrożenie w firmie przełoży się na realne oszczędności i przyniesie wymierne korzyści.

Jakie korzyści da Ci obniżenie kosztów energii w przedsiębiorstwie?

Obniżenie kosztów energii w firmie przekłada się na realne korzyści. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Mniejsze koszty prowadzenia działalności

Oczywiście pierwszą z korzyści jest zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Im mniejsze zużycie, tym mniejsze rachunki za prąd. Ponadto ogranicza się zjawisko mocy biernej, co może powodować dodatkowe koszty po stronie właściciela firmy, a nawet kary finansowe. Zmniejszenie kosztów energii nie musi wiązać się bezpośrednio ze zmniejszonym zużyciem. Często wystarczająca będzie renegocjacja umowy i zakup energii na korzystniejszych warunkach.

Zwiększona dochodowość biznesu

Równolegle do obniżenia kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej, zwiększa się dochodowość biznesu. To wszystko przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług lub prowadzonej produkcji. Poprawa rentowności firmy to cel, który stawia sobie większość przedsiębiorców.

Poprawa pozycji rynkowej

Obniżone koszty energii w firmie pozwalają na poprawę pozycji rynkowej w każdym sektorze. Im mniejsze koszty, tym bardziej konkurencyjne ceny można utrzymać. Wówczas łatwiej rywalizować o klientów oraz utrzymać ich w dłuższej perspektywie.

Zwiększona dbałość o środowisko naturalne

Nie bez znaczenia są również aspekty środowiskowe. Im mniejsze zużycie energii elektrycznej, tym większa dbałość o środowisko naturalne. Pomaga to w budowaniu wizerunku marki jako zaufanego i świadomego przedsiębiorstwa. Obecnie świadomość konsumentów w tym zakresie wzrasta, a poprawa wizerunku firmy jest dużą korzyścią, która wiąże się bezpośrednio z obniżeniem rachunków za prąd, czy też samego zużycia.

Zmniejsz koszty energii z HOBO Systems

Jeżeli zależy Ci na obniżeniu kosztów energii elektrycznej w przedsiębiorstwie, to warto skontaktować się ze specjalistami HOBO Systems. To zaufany partner w obszarze optymalizacji zarządzania energią w firmie. Na bazie wieloletniego doświadczenia i zrozumienia rynku, eksperci HOBO Systems pomogą Ci w poprawie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i zwiększą jego dochodowość. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem firmy.