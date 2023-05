O NIEBO LEPIEJ uroczysty koncert z okazji 103 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

Fenomen Jana Pawła II polegał m.in na tym, że na zawsze pozostał młody duchem i dzięki temu, jako Papież, świetnie rozumiał się nie tylko z dorosłymi, ale także z młodzieżą całego świata i bardzo w nią wierzył. To nie przypadek, że Jan Paweł II urodził się właśnie w maju, miesiącu, w którym wszystko rozkwita i budzi się do życia. On przecież kochał życie i wielokrotnie mówił o jego wartości.

Spotkajmy się zatem wszyscy w najbliższą niedzielę, aby wspólnie podziękować za dar życia naszego Ojca Świętego, a idąc Jego śladami ucieszyć się także naszym własnym życiem, bo przecież życie każdego z nas jest wyjątkowe i niepowtarzalne. Ucieszmy się wspaniałą muzyką, która wzbudzi nasze uczucia i emocje.

Prowadzić nas przez ten wieczór będą: Agata Konarska, Marysia Stachera i Jakub Starach.

Na scenie wystąpią gwiazdy światowego formatu: Pectus, Janusz Radek, VIki Gabor, Gabi Gąsior, Beata Bednarz, Dorota Osińska, Ania Rusowicz, Maciej Balcar, Darek Malejonek, Gospel Rain.

Supportem do właściwej części koncertu będą występy chórów dziecięcych Mała Armia Janosika oraz Promyczki Dobra.

Koncert nagrywany będzie przez TVP, a jego emisja na antenie TVP1 odbędzie się już niebawem, bo 18 maja 2023 roku ok. godziny 18:30.

Patronat Honorowy nad koncertem objął Prezydent Miasta Zamościa, a patronem medialnym jest Katolickie Radio Zamość.

Organizatorem jest Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II w Zamościu.

Sponsorami wydarzenia są KGHM Polska Miedź S.A., PKO BP S.A., Grupa PZU S.A., PGE S.A.