Paczka pod kontrolą

Czym jest śledzenie paczek?

Usługa, o której mowa, polega na możliwości sprawdzenia w każdej chwili, co właściwie dzieje się z przesyłką. Dzięki temu można sprawdzić, czy została ona prawidłowo przyjęta, odprawiona w drogę, w jakim mieście znajduje się w danej chwili, czy jest już u kuriera, aż wreszcie – czy przypisano jej status dostarczonej (ewentualnie podlegającej zwrotowi do nadawcy).

Zazwyczaj funkcja ta wymaga od sprawdzającego jedynie numeru przesyłki, który można wpisać w specjalnie do tego przeznaczony formularz. Dzięki temu proces sprawdzania przebiega błyskawicznie i nie wymaga na przykład dzwonienia na infolinię i oczekiwania na operatora, czy odwiedzania fizycznej placówki (o staniu w kolejce do okienka nie wspominając).

Co istotne – nie ma przy tym znaczenia, czy osobą sprawdzającą jest nadawca, czy odbiorca. Do przeprowadzania procedury śledzenia paczek, jak już wspomniano, wystarczy posiadanie ich numerów. Wystarczy więc, że odbiorca otrzyma taki numer od nadawcy i również będzie mógł sprawdzić, jaki jest bieżący status przesyłki.

Jakie zalety ma śledzenie paczek?

Na poziomie korzyści uzyskiwanych przez e-commerce śledzenie paczek jest funkcjonalnością nie do przecenienia. Jej dostępność przede wszystkim znacząco ułatwia komunikowanie się pomiędzy nadawcą i odbiorcą danej przesyłki.

Jeżeli sklep internetowy posiada procedurę automatycznego informowania kupującego o numerze przesyłki, ten w trakcie oczekiwania nie musi wysyłać do sprzedawcy zapytań, czy produkt został nadany i kiedy to właściwie się stało. Wystarczy, że na stronie operatora pocztowego lub kuriera wprowadzi odpowiedni numer do formularza i od razu otrzymuje informację o tym, czy (ale także kiedy) przesyłkę nadano.

Część firm pocztowych i kurierskich pozwala przy tym, aby każda osoba, nawet bez dostępu do dodatkowego oprogramowania, mogła w formularz obsługujący śledzenie przesyłek wpisać więcej, niż tylko jeden numer przesyłki. Jest to szczególnie cenne w okresie przedświątecznym lub w przypadkach, gdy kompletuje się różne produkty służące do jakiegoś celu, ale nabywane w różnych sklepach. Takie zbiorcze sprawdzenie kilku numerów jednocześnie, najzwyczajniej w świecie pozwala oszczędzić czas

Niezależnie od kwestii wiarygodności nadawcy i samego faktu kontroli nad przesyłką (a więc pewności co do tego, czy nie zaginęła), śledzenie paczki niesie ze sobą jeszcze jedną korzyść – a jest nią zwiększenie komfortu odbiorcy. Rzecz w tym, że dzięki tej funkcjonalności może z grubsza określić, na kiedy powinien się nastawić w kwestii dostarczenia przesyłki. Oczywiście to za mało, żeby ustalić godzinę doręczenia, ale już pozwala na większą elastyczność w kwestii tego, na kiedy planować przebywanie w miejscu odbioru.