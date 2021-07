Triathlon - o czym musisz wiedzieć, zanim weźmiesz w nim udział?

Co to jest trójbój?

Jest to jedna z trudniejszych dyscyplin, angażująca wiele partii mięśni zawodnika i wymagająca intensywnych przygotować. Chociaż sport ten nie ma długiej historii, to doczekał się statusu dyscypliny olimpijskiej. I tak w 2000 roku, na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Sydney sportowcy po raz pierwszy rywalizowali ze sobą w pływaniu, kolarstwie i biegu na czas. Każda z tych konkurencji jest trudna na swój unikatowy sposób, ciężko też określić, która wymaga więcej zaangażowania i poświęcenia. Co więcej, właśnie ze względu na to, że zdecydowanie który z tych trzech sportów jest najtrudniejszy pod względem wytrzymałości, powstał triathlon. Jedne z pierwszych zawodów w trójboju zorganizowane zostały w 1978 roku, dzięki kapitanowi marynarki wojennej ze Stanów Zjednoczonych. Chciał on przez to określić, który z tych trzech sportów wymaga najlepiej rozbudowanej kondycji. Dzięki temu dzisiaj organizowany jest Hawaii Ironman, czyli najpopularniejszy turniej trójboju na świecie.

Jak on wygląda?

Trójbój zawsze rozpoczyna się pływaniem, następnie jest jazda na rowerze, a na końcu bieg na czas. Każdy zawodnik ma swoją ulubioną konkurencję, która nie sprawia mu zbyt dużej trudności i jest w niej najlepszy. Trening i zasady triathlonu są jasno określone, dlatego w teorii nie powinny stanowić problemu. Natomiast ważne jest to, by do zawodów przygotowywać się pod względem siłowym, wytrzymałościowym i szybkościowym z każdej z trzech dyscyplin. Zawody nie zawsze mają taki sam dystans - wyróżnia się kilka modeli, w których można wziąć udział:

Dystans olimpijski:

- pływanie: 1,5 km,

- jazda na rowerze: 40 km,

- bieg: 10 km,







- pływanie: 4 km,

- jazda na rowerze: 130 km,

- bieg: 30 km,

- pływanie: 0,75 km,

- jazda na rowerze: 20 km,

- bieg: 5 km,







- pływanie: 3,8 km,

- jazda na rowerze: 180 km,

- bieg: 42,195 km,







- pływanie: 1,9 km,

- jazda na rowerze: 90 km,

- bieg: 21,0975 km,







- pływanie: 0,95 km

- jazda na rowerze: 45 km,

- bieg: 10,55 km.

Na początkowym etapie przygody, zwłaszcza jeśli myśli się o wzięciu udziału w wyścigu po raz pierwszy, należy dobrze poznać swoje słabe i mocne strony. Dłuższe dystanse są wskazane, dla wytrzymałych osób, które mają dobrą kondycję, natomiast te krótsze to zdecydowanie lepsza propozycja dla tych, którzy są z natury sprinterami.

Ewolucja trójboju:

Pomimo krótkiego stażu tej dyscypliny, triathlon doczekał się swoich kilku odmian. Zawodnicy często decydują się, na wzięcie udziału w nieco zmodyfikowanych zawodach, na przykład:

Aquathlonie, który zaczyna się od biegu, następnie jest pływanie i ponownie bieg na czas.

Duathlonie, w którym pomijane jest pływanie. Tak więc stratuje się od biegu, następnie jest jazda na rowerze i bieg na zakończenie.

Dodatkowo można spotkać się z zimową wersją trójboju, która zaczyna się biegiem na nartach, następnie jest jazda na łyżwach albo bieg na czas i na zakończenie jazda na rowerze. W każdym z tych przypadków nie ma ściśle określonych wymogów co do trasy i dystansu.

Jakie są zasady?

Skupimy się tutaj na klasycznym triathlonie, czyli pływaniu - jeździe na rowerze - biegu, którego zasady nie należą do skomplikowanych. Wyścig rozpoczyna się w wodzie, przeważnie są to zbiorniki otwarte (jezioro, rzeka, morze) i od tego momentu liczony jest czas. Niedozwolone są sprzęty takie jak rurki czy płetwy, a jedynie w sytuacji, w której woda ma temperaturę niższą niż 25°C, możliwe jest skorzystanie z pianki w kombinezonie. Trasa wyznaczana jest przez boje i każdy zawodnik musi się jej trzymać. Po ukończeniu tego etapu przychodzi czas na wyścig kolarski, którego trasa zawsze jest najdłuższa. Obowiązkowym wyposażeniem jest tutaj kask, nie ma natomiast preferencji co do typu roweru. Zawodnicy najczęściej decydują się na szosowy lub triathlonowy, każdy ma swoje wady i zalety, dlatego kwestia wyboru jest tutaj bardzo indywidualna. Wreszcie kolejna i już ostatnia część, czyli bieg długodystansowy na czas, który zazwyczaj (podobnie jak wyścig kolarski) odbywa się na drogach asfaltowych. Nie ma tutaj żadnych konkretnych wymogów sprzętowych, poza jednym - mianowicie nie można ukończyć tego etapu bez obuwia. Dlatego dobrze jest zaopatrzyć się w odpowiednie, dostosowane do biegania i wcześniej już sprawdzone. Po przekroczeniu linii końcowej mety zatrzymuje się liczenie czasu, a więc wliczają się do niego nie tylko pokonany dystans ale też momenty potrzebne na przebranie się i przygotowanie do następnego etapu.

Należy też pamiętać o tym, że zasady co do pokonania każdego odcinka, są ściśle regulowane i nieprzestrzeganie ich może grozić dyskwalifikacją. Przykładowo podczas wyścigu kolarskiego nie można jechać w tunelu powietrznym wytworzonym przez zawodnika z przodu, dodatkowo nie można korzystać z żadnych urządzeń elektrycznych w trakcie pokonywania całego dystansu, dozwolony jest jedynie zegarek.

W jaki sposób się przygotować?

Wyścig ten sprawdza przede wszystkim kondycję i wytrzymałość, dlatego warto się na tym skupić. Jak wiadomo, nie zbuduje się ich w ciągu kilku dni, tak więc przygotowania, należy rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem. Dobrze jest trenować dyscypliny według kolejności, w jakiej występują na triathlonie. Przygotowanie we własnym zakresie powinno w zupełności wystarczyć, by zakończyć wyścig z satysfakcją. Jednak czasami skorzystanie z rady profesjonalisty, który podpowie, w jaki sposób udoskonalić technikę, może okazać się równie pomocne.