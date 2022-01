Zaginął 12-letni Alan z Lublina. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Materiały reklamowe – skuteczny sposób na klienta

W dzisiejszych czasach coraz trudniej pozyskać lojalnego klienta. Konkurencja czyha za rogiem, by kusić konsumentów promocjami lub aplikacjami pełnymi zniżek. Spośród wielu metod przekonania klienta do swojej marki w czołówce wciąż znajduje się wręczanie drobnych upominków z logo firmy. Dlaczego warto to robić?