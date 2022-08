BIP, czyli Biuletyn Informacji Publicznej - czym jest i jakie pełni funkcje?

BIP — co to takiego?

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych, który powstał w celu zapewnienia powszechnego i bezpłatnego dostępu do informacji publicznej. Jego działanie reguluje Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie MSWiA z 17 maja 2002 w sprawie BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ (Dz.U. Nr 67, poz. 619). W BIP znajdują się najważniejsze informacje na temat statusu prawnego podmiotu i realizowanych przez niego zadań publicznych.

Ustawa określa zasady tworzenia i udostępniania BIP w serwisach internetowych. BIP danej instytucji powinien znajdować się na stronie głównej biuletynu. Odnośnik prowadzący do BIP umieszcza się również na stronie podmiotowej organu realizującego zadania publiczne.

Jakie instytucje są zobowiązane do stworzenia BIP?

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej do stworzenia i udostępnienia BIP zobowiązano organy: władzy publicznej, samorządów gospodarczych i samorządów zawodowych. Ponadto BIP muszą prowadzić podmioty, które reprezentują: państwowe osoby prawne, osoby prawne samorządu terytorialnego, inne jednostki państwowe lub samorządowe oraz jednostki Skarbu Państwa zgodnie z odrębnymi przepisami. Biuletyn przygotowują wszystkie podmioty, które realizują zadania publiczne. Dotyczy to również podmiotów prywatnych, np. szkół i przedszkoli. Prowadzenie BIP jest ich obowiązkiem ze względu na realizację funkcji publicznych: edukacyjnej, wychowawczej, społecznej, kulturalnej i opiekuńczej.

Wdrożenie BIP jest obowiązkiem wszystkich podmiotów, które realizują zadania publiczne, nawet gdy w ustawie nie wymieniono ich z nazwy. Wykonywanie zadań publicznych lub korzystanie ze środków publicznych jest wystarczającą przesłanką do objęcia podmiotu obowiązkiem udzielania bezpłatnej i powszechnej informacji publicznej.

Jakie informacje znajdują się w BIP?

W BIP publikuje się informacje, które mają służyć wszystkim obywatelom korzystającym z usług danego podmiotu lub zainteresowanych formą jego działalności. Dane podstawowe w BIP obejmują:

nazwę podmiotu,

status prawny,

zakres działania i kompetencji,

listę organów i osób sprawujących funkcje w podmiocie wraz z określeniem zakresu ich kompetencji,

tryb działania podmiotu,

sposób przyjmowania i rozpatrywania spraw,

majątek, którym dysponuje podmiot.

Zawartość BIP obejmuje również informacje na temat prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów wraz ze sposobem udostępniania zgromadzonych w nich danych. Ponadto w biuletynie znajduje się pełny adres podmiotu z zaznaczeniem jego lokalizacji na mapie. Opcjonalnie w BIP umieszcza się logo podmiotu. Dane strony podmiotowej BIP to z kolei jej adres URL, dane osobowe redaktora oraz telefon kontaktowy do redakcji.

Jakie są funkcje BIP?

Główną funkcją BIP jest zapewnienie dostępu do spójnej, pełnej i aktualnej informacji publicznej. Dostęp jest darmowy i powszechny również dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub poważnymi problemami ze wzrokiem. Informacje udostępniane w BIP mają jakość, która nie pozostawia żadnych wątpliwości co do ich zawartości oraz spełniają wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Możliwe jest również drukowanie i kopiowanie informacji z BIP. W treści BIP nie stosuje się żadnych niewyjaśnionych skrótów poza skrótami, które są powszechnie stosowane i znane. Tym samym, BIP zapewnia nieograniczony dostęp do informacji publicznych na temat funkcjonowania danego podmiotu.

BIP zawiera wyłącznie treści informacyjne, dlatego zabronione jest publikowanie w nim reklam oraz wpisów o charakterze komercyjnym. Dzięki temu odbiorca treści ma pewność, że uzyskuje wartościowe informacje na temat funkcjonowania podmiotu, jego kompetencji i zakresu realizowanych zadań publicznych. BIP zapewnia również jawność danych osób i organów odpowiedzialnych za poszczególne zadania. Obywatele wiedzą, kto zajmuje się ich sprawą lub nadzoruje proces jej rozpatrywania.

Treści umieszczane w BIP są istotne dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby niewidome, niedowidzące lub słabowidzące uzyskują dostęp do informacji w BIP w standardzie WCAG 2.1. Dzięki temu mogą dowiedzieć się więcej o zakresie zadań realizowanych przez podmiot i załatwić samodzielnie swoje sprawy. Ponadto w biuletynie znajdują się informacje o rozwiązaniach zwiększających dostępność budynku dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową (windy, podjazdy itp.).

Jak wdrożyć BIP?

Wdrożenie BIP z pomocą specjalistów z Netkoncept jest proste i szybkie. Wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług dla samorządów i organów publicznych sprawia, że BIP od Netkoncept spełnia wszystkie wymagania ustawowe i jest łatwy w obsłudze. Biuletyn integruje się ze stroną www podmiotu, Systemem Obiegu Dokumentów i innymi systemami, by treści publikowane w każdym z nich automatycznie pojawiały się również w BIP. Dane są publikowane w formacie XML, który jest uniwersalny i spełnia wymogi przeźroczystości technologicznej. Netkoncept na życzenie zamawiającego integruje BIP z aplikacją mobilną.

BIP od Netkoncept spełnia wymogi Deklaracji Dostępności. Jest dostępny w standardzie WCAG 2.1. Umożliwia przeglądanie treści w czterech kontrastach i zmienianie rozmiaru czcionki. Treści i nagłówki mogą być odczytywane przez elektronicznego lektora, który pomaga użytkownikowi samodzielnie poruszać się po stronie.

Biuletyn Informacji Publicznej przygotowany przez specjalistów z Netkoncept wdraża się już w ciągu 2 godzin od złożenia zamówienia. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje dodatkowe wymagania, czas wdrożenia ulega wydłużeniu do kilku dni. Dotyczy to również zamówień na wykonanie kopii lub migracji dotychczasowego biuletynu. Zlecenie na przygotowanie BIP składa się telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie Netkoncept. Po wdrożeniu BIP specjaliści przeprowadzają szkolenie z obsługi biuletynu i świadczą pomoc telefoniczną lub mailową w przypadku problemów z opublikowaniem treści.