Co to jest glebogryzarka i do czego służy?

Zasada działania i dostępne modele

Glebogryzarka (https://www.stiga.pl/sklep/przygotowanie-trawnika/glebogryzarki) posiada w swojej konstrukcji łukowe bądź hakowate noże przymocowane do obrotowego wału. Wzruszają one zasklepioną powierzchnię ziemi do głębokości około 20 cm, co skutkuje jej napowietrzeniem i spulchnieniem, a przy okazji też odchwaszczeniem i wyrównaniem. Prędkość wału można oczywiście ustawić z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. W przypadku przydomowych ogrodów i niewielkich działek świetnie sprawdza się model napędzany silnikiem elektrycznym o mocy od 400 do maksymalnie 1000 W. Podstawową zaletą takiego urządzenia jest cicha praca i spora wydajność, natomiast wadą ograniczony zasięg, wynikający z konieczności podłączenia do sieci. Jeśli z kolei dysponujemy rozległą przestrzenią przeznaczoną pod uprawy lub ponadprzeciętnie zbitą glebą (np. gliniastą), lepszym rozwiązaniem będzie model spalinowy z przekładnią redukcyjną. Zapewni bowiem wysoką zdolność przerobową, oszczędzając tym samym cenny czas i siły. Na rynku znajdziemy jeszcze glebogryzarki ręczne (sterowane siłą mięśni, wprost idealne do użytkowania w małych ogródkach) oraz separacyjne (przytwierdzane do ciągnika rolniczego).

Przygotowanie podłoża to niejedyne zastosowanie

Niezależnie od rodzaju napędu, glebogryzarka służy przede wszystkim do sezonowego przekopywania i spulchniania ziemi pod zasiew, ewentualnie pod nasadzenia drzew albo zakładanie trawnika. Poza tym jest często wykorzystywana do mieszania nawozów organicznych i mineralnych z glebą, a także do efektywnego rozdrabniania grudek po orce i eliminowania niepożądanych szkodników (pędraków, drutowców, nicieni, rolnic, opuchlaków itp.). Oto pozostałe czynności możliwe do wykonania za pomocą omawianego sprzętu:

wyznaczanie poszczególnych grządek;

pielenie chwastów;

wykopywanie dojrzałych warzyw z redlin (ziemniaków, marchwi);

przerzedzanie trawy (co przyspiesza wzrost korzeniowy);

odśnieżanie (wystarczy dołączyć specjalny pług).

Parametry, na jakie warto zwrócić uwagę przy wyborze

Decydując się na zakup glebogryzarki, należy w pierwszej kolejności zweryfikować moc silnika, ponieważ wpływa ona bezpośrednio na wydajność pracy. Kolejnym istotnym parametrem jest szerokość robocza, odpowiedzialna za szybkość spulchniania terenu w danej jednostce czasu. Trzeba ponadto koniecznie uwzględnić rodzaj napędu, rozmiar i wagę urządzenia, średnicę kół, jakość uchwytów przeznaczonych do manewrowania, obecność wstecznego biegu (pozwala na bezproblemowe cofanie maszyny) oraz zakres dodatkowych akcesoriów zwiększających komfort eksploatacji (przydatne elementy to m.in. kultywator, pług śnieżny, pług do orki, aerator, znacznik, obsypnik do ziemniaków, brona pazurowa czy krawędziarka).