Czy elektronizacja obiegu dokumentów przy pracy zdalnej jest nieunikniona?

Według firmy badawczej Gartner, 74 procent ankietowanych dyrektorów finansowych oczekuje, że część ich pracowników będzie nadal pracować w domu po kryzysie. Aby pracownicy mogli wykonywać swoją pracę poprawnie, muszą mieć taki sam dostęp do dokumentów pracując zdalnie, jak i w biurze. Natomiast, aby pracownicy mogli uzyskiwać zdalny dostęp do dokumentów oraz przekazywać je dalej, pliki muszą być zarówno cyfrowe, jak i łatwo dostępne w scentralizowanej lokalizacji.

Brzmi prosto, ale jak wybrać właściwe rozwiązanie?

Oprócz wyboru platformy do przechowywania i organizowania dokumentów, musisz zastanowić się, w jaki sposób pracownicy będą zdalnie uzyskiwać dostęp do tych informacji i bezpiecznie współpracować przy projektach. Firmy powinny rozważyć technologie, które gwarantują bezpieczne zarządzanie informacjami, przy jednoczesnym uwzględnieniu intuicyjnego interfejsu dla użytkowników.

Bezpieczeństwo

Podczas digitalizacji wszystkich dokumentów i informacji firmowych w celu zdalnego dostępu, bezpieczeństwo danych może nabrać nowego znaczenia. Cyfrowa przestrzeń robocza wymaga bezpiecznych połączeń, komunikacji i miejsca przechowywania w celu wyeliminowania jak największej ilości dokumentacji papierowej. Warto zwrócić szczególną uwagę na rozwiązania DMS (Document Management System) oparte na chmurze lub SaaS, które umożliwiają bezpieczny dostęp zdalny.

Cyfrowe przepływy pracy

Zaawansowane oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów może zautomatyzować standardowe procesy biznesowe, zmniejszając ryzyko błędów. Automatyzacja przepływów pracy w ramach jednego, cyfrowego systemu zarządzania dokumentami ujednolici i usprawni procedury przeglądu i zatwierdzania dokumentów, prowadząc do większej produktywności i długoterminowej skalowalności.

Adaptacja użytkowników

Zarządzanie zmianą i szkolenie użytkowników w zakresie dowolnej nowej technologii może być trudne do wdrożenia w scenariuszu pracy zdalnej. Wsparciem dla użytkownika, będzie wybranie technologii z możliwością integracji z narzędziami, których Twoja organizacja do tej pory używała na co dzień. W ten sposób można wdrożyć perspektywę nowego systemu jako integratora dotychczas używanych narzędzi.

Czy Twoja firma potrzebuje systemu do obiegu dokumentów?

Niezależnie od tego, czy Twoja organizacja jest nowa w pracy zdalnej, czy po prostu chce podjąć kolejny krok w drodze do pełnej digitalizacji i zwiększyć produktywność, rozwiązania DMS naprawdę mogą wspomóc efektywność Twoich pracowników.

Inwestycja w system do obiegu dokumentów umożliwi łatwy, jak i bezpieczny dostęp do informacji wraz z funkcjami automatyzacji przepływów pracy – a wszystko to przy jednoczesnej integracji z systemami, z których do tej pory używali Twoi pracownicy.