Ekogroszek i pellet - wydajne paliwo opałowe

Domy w Polsce często ogrzewa się węglem lub pelletem. Znalezienie opału, który najlepiej sprawdzi się w naszej nieruchomości, nie musi być mozolne. Czasami wystarczy przez kilka dni podawać nową dostawę węgla lub pelletu do pieca. Komputer na kotle pokaże, jak ta zmiana wpłynęła na interesujące nas parametry. Dzięki temu łatwo określić czy konkretna partia np. jest wydajniejsza od poprzedniej lub zostawia mniej popiołu. Eksperymentować warto, bo pomoże to w znalezieniu najlepszego możliwego rozwiązania. Najpewniej przyniesie oszczędności, a mieszkańcom pozwoli zatopić się w domowym cieple.

Gdy potrzebna jest wydajność - węgiel Oleśnica

Kotły węglowe zaopatrują w ciepło nasze domostwa. Węgiel nadal jest podstawowym paliwem opałowym w wielu domach. Znany jest ze swojej efektywności i od dziesiątek lat stosuje się go w całym kraju. Węgiel Oleśnica świetnie sprawdzi się jako wydajne paliwo. Działa na kotłach 3, 4 i 5 klasy oraz w ecodesign. Niska spiekalność 0-3, zawartość popiołu na poziomie 6%-8% i minimalna poziom siarki 0,1%-0,5% potwierdzają wysoką jakość. Użycie nowego paliwa wpływa na parametry, które w kotle mierzy komputer. Dzięki temu łatwo określić, czy użyty surowiec poprawił wyniki, czy je zaniżył. Ten sposób umożliwia dostosowanie optymalnego rodzaju ekogroszku, który najlepiej ogrzeje nasz dom. Znajdziesz go m.in. na ekogroszek Wrocław.

Pellet Syców dla optymalnej temperatury

Rozpalenie pieca, a następnie uzyskanie żądanej temperatury zawsze pochłania najwięcej mocy. Z czasem, gdy dobijemy do zaprogramowanych temperatur, musimy tylko ją utrzymać. Przy opalaniu pelletem jest to bardzo proste. Wszystko dzięki temu, że surowiec jest bardzo wydajny. Jego wartość opałowa to 17-18 MJ/kg/. Jest to produkt wysokiej jakości, który charakteryzuje się wilgocią na poziomie 8%-12% i minimalną produkcją popiołu - 0,5%. Pellet jest materiałem sprzyjającym środowisku i powstaje z resztek drzewnych, których nie można już zastosować w inny sposób. Stosunek ceny do jakości surowca pokazuje, że zapewni on niskie koszty ogrzewania.

Pellet Oława - ciepło na co dzień

Ogrzanie domu to wyzwanie, z którym wiele osób mierzy się każdego dnia. Przydatne do tego będzie nowoczesne paliwo - pellet. Słowo pochodzi z języka angielskiego od wood pellets. Jest to nic innego jak przerobione zrębki oraz trociny zbite w granulkę. Pochodzą one z drzew liściastych i iglastych, a ich kompozycja w każdym worku wpływa na efektywność spalania. Jest to wszechstronny materiał, który można stosować w piecach, kominkach czy kotłach. Dzięki temu każdego dnia ogrzejmy dom, ale równie dobrze napalimy nim w kominku podczas weekendowego wyjazdu. Pellet daje dobrą wartość opałową, nie pozostawia dużo resztek i jest łatwy w przechowaniu. Jednocześnie wydajny i wygodny w użyciu surowiec opałowy.

Ekogroszek i pellet są bardzo popularnymi materiałami opałowymi w całym kraju. Zawdzięczają to bardzo przystępnym parametrom jak wysoka wartość opałowa czy niska wilgotność. Dzięki temu korzystanie z tego rodzaju opału staje się wydajnym i zadowalająco cenowym sposobem na ogrzanie domu.