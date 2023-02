Elegancka bielizna – modele, które powinny znaleźć się w każdej szafie

Codzienna bielizna, którą musisz mieć w swojej szafie

Najczęstszym wyborem są zdecydowanie klasyczne, bawełniane figi. Pasują do większości typów sylwetki i są bardzo wygodne. Przewiewny materiał sprawia, że skóra oddycha, a komfortowy krój nie powoduje otarć. Dobrym wyborem jest także bielizna bezszwowa, która nie odznacza się przez ubranie, dzięki czemu każda stylizacja wygląda schludnie. Oczywiście, jeśli lubisz stringi lub majtki typu hipstery, to wcale nie musisz kupować fig. Najważniejsze, by bielizna była dopasowana do Twojej sylwetki i preferencji. Dzięki temu będziesz nie tylko wyglądać, ale i czuć się dobrze. Bielizna to nie tylko majtki, ale także biustonosze. Odpowiednio dobrany stanik nie powinien być ani za mały, ani za duży. W przeciwnym razie biust w nim nie tylko może nie wyglądać dobrze, ale może także powodować otarcia. W każdej szafie zdecydowanie powinien się pojawić biustonosz z odpinanymi ramiączkami lub stanik samonośny. Takie rozwiązanie sprawdza się zarówno latem, jak i w przypadku sukienek karnawałowych z odkrytymi ramionami.

Elegancka bielizna koronkowa także na co dzień

Każda kobieta, nawet jeśli na co dzień lubi sportowe ubrania i bieliznę, powinna mieć w szafie co najmniej jeden komplet eleganckiej bielizny koronkowej. Ten typ bielizny sprawdzi się nie tylko na wyjątkowe okazje, ale także na co dzień. Oczywiście elegancka bielizna wcale nie musi być wykonana jedynie z koronki. Jeśli nie przepadasz za tego typu tkaninami, możesz postawić na bieliznę jedynie z koronkowymi wstawkami. Tak jak w przypadku bielizny codziennej, bawełnianej, tak też, gdy szukamy bielizny eleganckiej, możemy zdecydować się nie tylko na figi, ale także stringi czy modele z wyższym stanem. Oprócz koronkowych majtek i biustonoszy, zarówno tych z usztywnianą miseczką, jak i bez warto mieć w swojej szafie także koronkowe body. Jest to zdecydowanie jedna z najbardziej zmysłowych elementów kobiecej garderoby, dzięki której poczujesz się wyjątkowo i seksownie.

Gdzie szukać dobrej bielizny i jak o nią dbać?

Zarówno elegancka bielizna, jak i codzienna powinna być wykonana z wysokiej jakości materiałów. Dobrą jakościowo bieliznę możesz zakupić zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i przez internet. Na stronie internetowej sklepu Lovebra (https://lovebra.pl/) znajdziesz bieliznę w różnych kolorach, wzorach i rozmiarach. Dzięki tak bogatemu asortymentowi w korzystnych cenach każdy może znaleźć coś dla siebie. Pamiętaj, by zadbać o odpowiednie jej pranie i przechowywanie. Zawsze pierz bieliznę w specjalnych siatkach do prania, dzięki czemu unikniesz rozdarć i zaciągnięć. Odpowiednio dobrana temperatura i detergent oraz delikatny program prania, sprawi, że będziesz mogła cieszyć się swoją pięknie wyglądającą bielizną jak najdłużej.