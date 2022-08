Funkcjonalne regały dla dzieci

Bezpieczny wystrój pokoju dziecka

Meble w pokoju dziecięcym powinny być całkowicie bezpieczne. Możesz być pewien, że w pokoju malucha będą obywały się gonitwy, skakania i biegi. Większość dzieci nie zwraca uwagi na niebezpieczeństwa, a podczas takich zabaw, każdy przedmiot lub mebel potencjalnie może narazić zdrowie. Kant biurka, wystające półki, czy regały na książki, musisz zabezpieczyć je przed maluchami.

Dla bezpieczeństwa warto jest zadbać żeby regały dla dzieci nie miały zbyt dużo odstających elementów oraz ostrych kantów. W dziecięcym pokoju postaw jedynie takie umeblowanie, które ma zaokrąglone kanty, szczególnie kiedy projektujesz pomieszczenie dla najmłodszych.

Każdy mebel powinien być wykonany z solidnego materiału jak np. drewno żebyśmy mieli pewność, że obciążenie na półkach nie złamie ich. Najlepiej jeżeli będą przytwierdzone do ściany lub na tyle obciążone, że nie będzie istniała najmniejsza szansa na ściągnięcie mebli na siebie.

Regały dziecięce na książki i zabawki

Funkcjonalne regały dziecięce idealnie spiszą się jako miejsce na ulubione książeczki lub miejsce zabawek. Część z nich zaopatrzona jest w szuflady gdzie można schować dodatkowe rzeczy.

Jeżeli Twoje dzieci pokochają swoje meble to w łatwiejszy sposób namówisz je do utrzymywania porządku w pokoju.

Kiedy będziesz urządzać pokój skorzystaj z pomocy swojego dziecka. Niech zdecyduje jakie chce dekoracje oraz postanowi o ułożeniu książek. Nawet jeżeli nie do końca będzie to dobrze wyglądało to samodzielność przy wykonywaniu zadania pozwoli poczuć się odpowiedzialnym za przestrzeń.

Regały do pokoju dziecięcego nie powinny być w ciemne kolory. Maluchy kochają kolory! Dla najmłodszych możesz nawet wybrać te w oryginalne kształty np. przypominające domek. Pamiętaj jednak, że taki wybór© wiąże się z późniejszą wymianą. Starsze dziecko może odebrać je za zbyt dziecinne.

Dobrze jest dobrać regały w taki sposób żeby w połączeniu z innymi meblami, np. biurkiem, stanowiły spójną całość. Pomoże to uniknąć poczucia chaosu w pokoju.

Praktyczne regały

Regał do pokoju dziecka powinien cechować się najwyższą jakością żeby jego użytkowanie mogło trwać długo. Meble w neutralne kolory będą mogły pozostać w pokoju nawet kiedy dziecko już podrośnie, a Ty staniesz przed decyzjami przystosowania pomieszczenia pod potrzeby nastolatka. Produkty wykonane z drewna szczególnie są odporne na użytkowanie.

Meble dla dzieci muszą być pojemne żeby nie było potrzeby ustawiania ich w całe meblościanki. Wnętrze może uzyskać dodatkową przestrzeń jeżeli zamiast kolejnej szafy regały będą posiadały pojemniki lub część zamykaną drzwiczkami.

Dzieci z reguły posiadają dużo rzeczy, nie tylko ubranka i zabawki. Gdzieś musi znaleźć się przestrzeń na przybory szkolne, pamiątki z wakacji i ramki ze zdjęciami. Każdy z tych akcesoriów i dekoracji powinien znaleźć swoje miejsce na półkach lub schowkach żeby nie utrudniać sprzątania lub nie walać się po podłodze.

Meble na nóżkach czy z całkowicie zabudowanym dnem? Przed zakupem zastanów się, które będą dla Ciebie praktyczniejsze. Stojące na nóżkach z łatwością posprzątasz od gromadzonego się kurzu. Z drugiej strony całkowita zabudowa zatrzyma różne rzeczy Twoich pociech przed wpadaniem pod spód.

Urządź pokój dziecka funkcjonalnie oraz z głową. To królestwo zabawy, ale również wyciszenia się i odpoczynku. Zaprojektuj je tak żeby Twoje maleństwo czuło się w nim dobrze.