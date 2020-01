Jak dbać o siebie po zawale?

Życie po zawale - rehabilitacja i zdrowe nawyki Co się zmienia po zawale? Nie wszystko wolno O co warto zadbać? Sport to zdrowie Ile trwa rekonwalescencja po zawale?

Życie po zawale - rehabilitacja i zdrowe nawyki

Studiując listę chorób od a do z, trudno oprzeć się wrażeniu, że zawał to jedna z tych konsekwencji chorób kardiologicznych, która przeraża pacjentów najbardziej. Nic zresztą dziwnego, zawał to w końcu sytuacja bezpośredniego zagrożenia życia. Nie bez powodu wiele osób, które doszły do siebie po tym wydarzeniu, mówi o "drugim życiu", jakie zostało nim ofiarowane przez lekarzy. Objawy chorób serca i układu krążenia bardzo łatwo zlekceważyć, w końcu jednak przychodzi moment, w którym przed zawałem nie sposób uciec. Po nim można jednak wrócić do poprzedniego życia i właściwej sobie aktywności życiowej, choć - jak przestrzegają specjaliści - to "drugie życie" wymaga świadomej kontroli niektórych jego aspektów. Kluczowa w walce o powrót do pełnego zdrowia jest regularna aktywność fizyczna (choć najczęściej już umiarkowana), prowadzenie zdrowego stylu życia i systematyczne wizyty u kardiologa.

Co się zmienia po zawale?

Encyklopedia zdrowia w wielu miejscach podkreśla, jak niebezpieczne mogą być konsekwencje chorób układu krwionośnego i serca. Wiele osób jednak te wskazówki lekceważy i nie dba o siebie w sposób wystarczający. Natomiast po zawale zupełnie inaczej postrzega się kwestię ochrony własnego zdrowia. Życie po zawale i stentach wiele osób postrzega jako czas wypełniony nieustannym niepokojem o własne życie. Nie jest tak jednak do końca, a nawet nie powinno być. Oczywiście zawał jest poważnym sygnałem ostrzegawczym i nie można go zignorować. Powinien on skłaniać do zmiany stylu życia, do porzucenia niezdrowych nawyków, do przywiązywania większej wagi do aktywności fizycznej, odpowiedniej diety i regularnej kontroli stanu zdrowia. Podczas rehabilitacji po zawale jest pozytywne myślenie, a nie nieustanne zadręczanie się tym, co już się stało. Wszyscy specjaliści podkreślają, że po zawale możliwe jest prowadzenie możliwie normalnego trybu życia, choć z pewnymi zastrzeżeniami.

Nie wszystko wolno

Zawał oczywiście wiąże się z pewnymi ograniczeniami, które niejako stan zdrowia wymusza na pacjencie. Wszystko zależy od rozległości zawału - jedni do zdrowia będą wracać szybciej, inni - wolniej, jednym wolno będzie więcej, innym - mniej. Istnieją jednak przeciwwskazania, które właściwie każdy pacjent po przejściu zawału powinien uwzględniać. Przede wszystkim należy bezwarunkowo rozstać się z nikotyną. Tytoń przyczynia się bowiem do zwężania naczyń krwionośnych, a serce po zawale na tego typu zmiany jest wyjątkowo wyczulone. Palenie papierosów po zawale może dość szybko doprowadzić do powtórzenia się zawału. Nie inaczej jest zresztą w kwestii alkoholu oraz używek innego rodzaju. Należy również zrezygnować z uprawiania ekstremalnego i wymagającego sportu, aktywność fizyczna - tak, ale umiarkowana.

O co warto zadbać?

Porady o zdrowiu w przypadku osób, które przeszły zawał mają niemałe znaczenie. Istotnym czynnikiem wspomagającym rehabilitację i powrót do zdrowia jest między innymi utrzymanie właściwej masy ciała. W związku z tym konieczne jest zminimalizowanie udziału w diecie cukrów oraz tłuszczów. Zaleca się ograniczenie, a najlepiej wyeliminowanie z diety produktów wysoko przetworzonych. Nie ma mowy o diecie ciężkostrawnej i wysokokalorycznej. Dieta pacjenta po zawale powinna być przede wszystkim bogata w witaminy i minerały, powinna opierać się w dużej mierze na warzywach i owocach, produktach zawierających duże ilości błonnika. Koniecznie należy ograniczyć ilość produktów zawierających duże dawki cholesterolu. Dobrym pomysłem jest ograniczenie udziału soli w diecie. Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów zmagających się z nadciśnieniem tętniczym.

Sport to zdrowie

Każda encyklopedia zdrowia wspomina o kluczowym znaczeniu aktywności fizycznej dla długiego i zdrowego życia. W przypadku osób po zawale sport również ma duże znaczenie, natomiast należy go uprawiać z rozwagą. Z jednej strony nie należy prowadzić wyłącznie siedzącego trybu życia, z drugiej - o sportach ekstremalnych lepiej zapomnieć. Najlepszym rozwiązaniem jest (oczywiście wtedy, gdy lekarz na to pozwoli) umiarkowanie obciążający sport, taki jak: pływanie, jazda na rowerze, powolny trucht. Standardem powinien być natomiast 40-minutowy spacer, który pomaga zredukować poziom cholesterolu, zmniejszyć ciśnienie i zadbać o ogólne dobre samopoczucie. Osobom po zawale nie zaleca się ćwiczeń statycznych, szczególnie z dużym obciążeniem.

Ile trwa rekonwalescencja po zawale?

Po zawale nadal można prowadzić aktywne i w pełni satysfakcjonujące życie, natomiast wszystkie powyższe rady służą temu, aby uniknąć ewentualnych powikłań i dalszego rozwoju chorób układu krążenia. Przez pierwszy miesiąc od zawału należy prowadzić bardzo spokojny tryb życia. Pacjent powinien się maksymalnie oszczędzać. Decyzja o powrocie do pracy powinna zostać podjęta wspólnie przez lekarza i pacjenta, natomiast jeśli praca ta jest wyjątkowo stresująca i obciążająca dla pacjenta, nie powinno się do zdarzyć wcześniej niż miesiąc po zawale. Warto również rozważyć zmniejszenie liczby obowiązków i ograniczenie stresu związanego z pracą, który zawsze działa szkodliwie na zdrowie.

undefined