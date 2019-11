Jak poradzić sobie z nadmiernym apetytem? Kilka ciekawych porad

Wartość odżywcza a kaloryczność jedzenia

Dieta powinna być zbilansowana czyli powinniśmy dostarczyć organizmowi potrzebną ilość węglowodanów, białka, tłuszczy, składników mineralnych, witamin oraz płynów. W naszym jadłospisie za często pojawiają się gotowce, nie sprawdzamy etykiet, faszerujemy się białym cukrem. Dwie łyżeczki cukru to ok 20 kcal. Nasze przeciętne zapotrzebowanie na kcal to 2000 kcal w ciągu dnia. 3-4 herbaty z cukrem w ciągu dnia to dodatkowe 100 kcal, słodzone napoje zawierają około 150 kcal w jednej szklance. Wydaje się niewiele ale w biorąc pod uwagę cały dzień bardzo łatwo jest przekroczyć dzienne zapotrzebowanie na kalorie a co za tym idzie przybierać na wadze.

Jeżeli masz nadmierny apetyt i nie jesteś w stanie sama ograniczyć spożywanych posiłków oraz ograniczyć cukrów w diecie to warto zapoznać się z tym artykułem.

Doprowadzamy do zbyt dużych wahań poziomu cukru we krwi w trakcie dnia. Po zjedzeniu produktów kalorycznych, bogatych w proste cukry poczujemy na krótko przypływ energii a potem nagły spadek. Odczuwamy zmęczenie, senność, rozdrażnienie, bóle głowy. Po analizie tego co jemy możemy wywnioskować, że to co zjedliśmy dostarczyło nam pustych kalorii czyli prócz nadmiaru tłuszczu i cukru w jedzeniu nie znalazły się witaminy ani dobrej jakości paliwo dla ciała.

Nadmierny apetyt a stres

Stres i zmartwienia mogą prowadzić do zahamowania apetytu ale często zdarza się, że „zajadamy“ smutki. Stres zaburza mechanizmy odczuwania sytości i głodu. Zjadłabyś konia z kopytami a przecież dopiero co był obiad. Rzucenie palenia też może spowodować częstsze sięganie po jedzenie. Nadmierny apetyt może sygnalizować choroby np. cukrzycę, nerwice. Złe nawyki żywieniowe i nie dbanie o prawidłową zawartość talerza może się źle dla nas skończyć.

Warto iść do lekarza pierwszego kontaktu i zrobić badania. Jeśli w naszym życiu doszło do dużych zmian czy zdarzyło się coś nie miłego, warto zadbać o siebie zaczynając od zawartości lodówki. Jesteśmy tym co jemy. Nadmierny apetyt może sygnalizować chorobę Zagłuszyliśmy głód ale w szybkim czasie znów mamy ochotę coś zjeść. Pojawiająca się ochota na słodkie, na fast food to objaw błędnej diety a apetyt rośnie w miarę jedzenia.

Czym oszukać apetyt?

Rozepchany żołądek domaga się więcej a i ciało, które tak naprawdę ciągle jest głodne bo nie otrzymało właściwej dawki składników odżywczych, zaczyna się buntować. Może się okazać, że wilczy apetyt zwiastuje cukrzycę typu II, cukrzycę ciążową, hipoglikemię, nadczynność tarczycy lub obecność pasożytów w przewodzie pokarmowym. Może również oznaczać problemy na tle psychicznym np. bulimię. Niezależnie od powodu nadmiernego apetytu

konieczna jest zmiana diety i nawyków.

Brak efektów w odchudzaniu wcale nie musi oznaczać, że za dużo jesz, często różnego rodzaju choroby powodują nadmierne przybieranie na wadzę, jeżeli mimo starań nie możesz schudnąć warto zapoznać się z listą chorób , które utrudniają utratę wagi. Wśród takich chorób jest min insulinooporność czy też problemy z tarczycą, przyjmowane leki hormonalne.

Zwykły spacer

Warto także dodać że czasem wcale nie trzeba stosować żadnej wymyślnej diety, czy też stosować żadnych środków na odchudzanie, czasem wystarczy w ciągu dnia dodać godzinny spacer, który pozwoli spalić ok 600 kcal w ciągu dnia, to na prawdę bardzo dużo. Godzina jazdy na rowerze to spalpne ok 500 kcal, czyli wystarczy żeby dziennie schudnąć ok 200-300 g.

Jak poradzić sobie z nadmiernym apetytem?

• zbilansuj dietę - jedz produkty zawierające pełnoziarniste, warzywa, chude mięso, ryby, jaja

• jedz w regularnych odstępach czasu

• pij wodę - pomiędzy posiłkami jedną lub nawet dwie butelki dziennie

• kolację zjedz maksymalnie 2-3 godziny przed snem i nie podjadaj w nocy

• zaopatrz się w suplementy diety - takie, które usprawnią metabolizm, zahamują nadmierny apetyt

• dobierz suplementy, które uzupełnią witaminy i składniki mineralne

• pij herbatki ziołowe np. z czystka lub melisy

Warto wiedzieć

U zdrowej osoby, czasem wystarczy ograniczyć cukry tj. Słodkie napoje, słodycze i waga zacznie spadać, warto też dodać że produkty wysokobiałkowe na znacznie dłużej powodują uczucie sytości.