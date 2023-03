Jakie funkcje pełnią lampy stołowe? Dowiedz się, jak wybrać najlepsze

Lampy stołowe i ich funkcje we wnętrzu

Każde pomieszczenie prezentuje się atrakcyjniej, jeśli jest doskonale oświetlone. W nowoczesnych aranżacjach nie ma miejsca na ciemne zakamarki. Choć lampy główne uzupełnia się zazwyczaj kinkietami, doskonałą dla nich alternatywą są lampy stołowe. Odpowiednio dopasowane do charakteru wnętrza pełnią wiele istotnych funkcji, takich jak:

– budują klimat i intymną, kameralną atmosferę,

– są dodatkowym elementem dekoracyjnym, który podkreśla charakter wnętrza,

– pozwalają w nietuzinkowy sposób wyeksponować najważniejsze atuty pomieszczenia, czyli meble, dekoracje i punkty, na które goście powinni zwrócić uwagę,

– ułatwiają wykonywanie codziennych czynności, takich jak m.in. czytanie, praca czy wykonanie makijażu,

– mogą służyć do wyznaczenia stref we wnętrzu.

Jak wybrać najlepsze lampy stołowe?

Rynek oświetleniowy oferuje mnóstwo lamp stołowych. Jak zatem wybrać najlepsze? Jedną z najważniejszych kwestii, które warto mieć na uwadze podczas zakupów, jest wielkość pomieszczenia – lampa musi być proporcjonalna względem pokoju, w którym ma się znaleźć i mebla, na którym ma stanąć. Przestronność wnętrza i duża powierzchnia blatu, szafki lub bufetu powinny zachęcić Cię do zakupu oprawy z solidną podstawą i równie dużym abażurem. Warto też pamiętać o tym, że doskonale prezentują się aranżacje, w których uwzględnione są dwie identyczne lampy stołowe postawione po dwóch stronach komody czy konsoli.

Niezwykle ważna jest też estetyka wykonania lampy – wraz z wystrojem pomieszczenia musi tworzyć harmonijną całość. Modele dostępne w dobrych punktach z oświetleniem, np. w e-sklepie zuma-line.pl, pasują do niemal każdego stylu, w jakim urządzone jest wnętrze. Znajdziesz tam zarówno nowoczesne, jak i klasyczne lampy stołowe, które z pewnością dopasujesz do charakteru swojej aranżacji.

W jakich pomieszczeniach lampy stołowe prezentują się najlepiej?

Niegdyś lampy stołowe kojarzyły się głównie z sypialnią – pełniły wówczas funkcję subtelnego oświetlenia nocnego. Obecnie dostępne modele doskonale pasują do niemal każdego wnętrza. Chętnie umieszcza się je w salonie, jadalni czy gabinecie. Co ciekawe, odpowiednio dopasowana lampa może być też uwzględniona w aranżacji kuchni. Stojąca na blacie kuchennym oprawa doda wnętrzu przytulności i zachęci do relaksu przy kubku gorącej herbaty. Nie da się ukryć, że lampy stołowe mają w sobie dozę uniwersalności i mogą zdobić każde pomieszczenie, niezależnie od jego przeznaczenia.