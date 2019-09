Liga mistrzów wraca do Lublina!

„MKS Lublin to prawdziwa sportowa marka i najbardziej utytułowany klubu w grach zespołowych w Polsce. W minionym sezonie 2018/2019 zawodniczki MKS Perła Lublin zdobyły po raz dwudziesty pierwszy tytuł mistrzyń Polski, co pozwoliło im na bezpośrednią kwalifikację do najbardziej prestiżowych rozgrywek europejskich. Udział w DELO Women’s EHF Champions League to olbrzymie emocje i ogromne wyróżnienie. To wynagrodzenie wysiłków włożonych w wielogodzinne treningi, setki godzin na zgrupowaniach czy wyrzeczenia niezbędne w życiu profesjonalnego sportowca. Wszyscy liczymy na awans lubelskich zawodniczek do fazy głównej turnieju i wierzę że jeszcze nieraz nas zaskoczą” – mówi Dariusz Stefaniuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego.

Za faworyta grupy uchodzi finalista poprzedniej edycji Champions League, rosyjski Rostov-Don trenowany przez hiszpańskiego szkoleniowca Ambrosa Martina. Znakomity zespół ma także zwycięzca Ligi Mistrzyń w sezonie 2015/2016, CSM Bukareszt z najlepszą piłkarką świata Cristiną Neagu na czele. Z kolei duński Team Esbjerg to mistrz Danii, uchodzącej za kolebkę halowego szczypiorniaka. To ogromne wyróżnienie dla lubelskiego zespołu piłki ręcznej, by zmierzyć się z takimi drużynami, dlatego serdecznie zapraszamy do hali Globus w Lublinie, by wspólnie kibicować naszym zawodniczkom.