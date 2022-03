Najmodniejsze spodnie męskie 2022. Sprawdź, co się nosi w tym sezonie!

Jeansowe joggery - maksimum wygody

Męskie denimowe joggery z charakterystycznym ściągaczami przy kostkach to doskonały sposób na tworzenie swobodnych stylizacji miejskich. Takie jeansy łączą w sobie wygodę i niezobowiązującą, nieco sportową elegancję. Możesz je śmiało zestawić z T-shirtem oraz bluzą sportową o każdym kroju i fasonie. Jakie spodnie męskie w stylu jogger są najmodniejsze w 2022 roku? To zdecydowanie te z efektem sprania, joggery typu tie dye, a także oryginalne spodnie cargo, z dużymi kieszeniami na nogawkach.

Spodnie carrot - idealne do bluzy, koszuli i swetra

Kolejny super modny model męskich spodni to tzw. spodnie marchewki, czyli spodnie carrot, które charakteryzują się stosunkowo wysokim, ale jednocześnie dość luźnym stanem i obniżonym krokiem. Te spodnie męskie rzeczywiście przypominają szeroką na górze i zwężającą się ku dołowi marchewkę; mogą być zestawiane zarówno z klasyczną bluzą, jak i ze swetrem czy koszulą. Ich uniwersalny charakter i fakt, ze pasują do wielu elementów męskiej garderoby sprawia, że są bardzo popularne.

Męskie spodnie cargo - bliscy kuzyni bojówek

Współczesnym odpowiednikiem typowych, szerokich bojówek, są nieco skromniejsze, ale świetnie prezentujące się na niemal każdej sylwetce, wyjątkowe i bez dwóch zdań bardzo modne spodnie cargo. Charakteryzuje je mniejsza ilość kieszeni niż w bojówkach oraz węższe nogawki. Bywają one też czasem zakończone ściągaczami. Cargo są cenione, ponieważ są wygodne i uniwersalne: można je nosić do T-shirtów, bluz i flanelowych koszul, obszernych swetrów a wiele modeli pasuje też do koszulki polo. Stylizację można dopełnić męską bomberką w różnych kolorach. Świetnie pasują do nich sportowe sneakersy za kostkę, a także ciężkie buty, pasy z klamrami oraz grube, puchowe kurtki, zwłaszcza jeśli kupisz spodnie cargo z modnymi w tym roku przeszyciami czy suwakami.

Jeansy loose - wygoda i luźny styl przede wszystkim

Modny w 2022 roku będzie też fason loose fit. Ma on wielu zwolenników, ponieważ te jeansy są synonimem maksymalnej wygody! Zakładając te luźne spodnie masz pewność, że nic nie będzie krępować ruchów. To absolutny hit w zestawieniu z bluzą i dżokejką!

Najmodniejsze spodnie męskie 2022 - gdzie kupić?

Szukasz sklepu, w którym znajdziesz szeroki wybór modeli i odważnych fasonów? Postaw na spodnie męskie Cropp. To dziesiątki najmodniejszych jeansów i spodni dresowych. Znajdziesz tam maksymalnie wygodne joggery z nadrukiem w stylu bandany lub tie dye, joggery slim i luzackie spodnie cargo z mnóstwem kieszeni i suwaków. To modele wprost idealne do luźnej bluzy. Daj się zaskoczyć dresowymi spodniami w wielu kolorach, z przyjemnej w dotyku dzianiny oraz fasonem nie bez powodu określanym jako model comfort! Te spodnie męskie są najmodniejsze w sezonie wiosna/lato 2022!