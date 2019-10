Nietuzinkowe atrakcje Wrocławia - pomysł na weekend

Wrocław to miasto pełne atrakcji. Co warto zobaczyć, przyjeżdżając do stolicy Dolnego Śląska na weekend? Który hotel we Wrocławiu wybrać, aby mieć blisko do Stadionu Miejskiego czy Hali Stulecia?

Wybierasz się do Wrocławia na weekend? Nie wiesz, co warto zobaczyć? Zacznij od wrocławskiego rynku! Czeka tam prawdziwa uczta dla Twojego podniebienia, a także oczu. Gotyckie budowle zaspokoją wymagania nawet największych koneserów sztuki.

Rynek we Wrocławiu - serce miasta tętniące życiem

Zwiedzanie Wrocławia warto rozpocząć od samego serca aglomeracji, czyli rynku. Powstał on w XIII w. Jest trzecim co do wielkości rynkiem w Polsce (większe znajdziemy tylko w Olecku i w Krakowie). Wokół niego znajduje się kilka ciekawych atrakcji, m.in. późnogotycki Stary Ratusz, który kryje w sobie Muzeum Miejskie oraz Piwnicę Świdnicką. To najstarszy lokal gastronomiczny w Europie, który odwiedzali m.in. Fryderyk Chopin, Johann Wolfgang von Goethe czy Juliusz Słowacki.

Atrakcje Wrocławia, które koniecznie trzeba zobaczyć, to również: pomnik Aleksandra Fredry, średniowieczny pręgierz czy dwie średniowieczne kamieniczki przy północno-zachodnim narożniku rynku. Nazywane są one potocznie Jasiem i Małgosią. Rynek we Wrocławiu to również mnóstwo knajp, pubów czy restauracji.

Miłośnicy dobrego jedzenia oraz złotego trunku z pewnością zechcą spędzić w centrum nieco więcej czasu.

Ostrów Tumski - najstarsza część Wrocławia

Wśród kluczowych atrakcji Wrocławia znajduje się Ostrów Tumski. To najstarsza, zabytkowa część miasta, która kiedyś była wyspą. Miejsce to warte jest odwiedzenia szczególnie przez miłośników historii. Powstanie Ostrowa Tumskiego sięga czasów Mieszka I. Wśród zabytków sakralnych mieszczących się w okolicy znajdziemy:



• gotycki kościół Św. Marcina;

• kolegiatę św. Krzyża i św. Bartłomieja;

• romański kościół Św. Idziego z XIII w.

W centralnej części Ostrowa Tumskiego znajduje się gotycka katedra św. Jana Chrzciciela. W jej miejscu stały dawniej inne kościoły. Budowla wraz z biegiem czasu zmieniała swój kształt. To za sprawą prac remontowych będących następstwem działań wojennych oraz barokowych dopełnień.

W jednej z katedralnych wież głównej atrakcji Wrocławia znajduje się punkt widokowy. Możemy z niego zobaczyć panoramę miasta. Taras dla zwiedzających usytuowany jest na wysokości 60 m. Wjazd na wieżę jest płatny.

Pergola i Hala Stulecia - obiekt z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO

Świetnym miejscem na spacer jest również wrocławska Pergola. To budowla w kształcie połowy elipsy, która okala Fontannę Multimedialną. Pergola została zbudowana w 1913 roku i liczy 640 metrów długości. Składa się z 750 kolumn, które porośnięte są winoroślami. Obiekt jest jedną z atrakcji we Wrocławiu, która często służy jako tło podczas sesji plenerowych.

Tuż przy Pergoli mieści się Hala Stulecia. Zaprojektował ją Max Berg, architekt i budowniczy. Obiekt został wzniesiony w latach 1911-1913 i to właśnie w jego wnętrzu zorganizowano Wystawę Stulecia, której celem było uczczenie setnej rocznicy pokonania Napoleona pod Lipskiem. Obiekt wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dziś odbywają się w nim liczne wydarzenia kulturalne, w tym koncerty czy wystawy.

Jaki hotel we Wrocławiu będzie najlepszy w okolicy Hali Stulecia? Hotel ibis Styles Wrocław Centrum***. Zlokalizowany jest on tylko 2,5 km od obiektu. Wewnątrz znajduje się bankomat, który podczas zwiedzania atrakcji Wrocławia może być przydatny.

Ogród Japoński - kraj kwitnącej wiśni we Wrocławiu

Odrobina Japonii we Wrocławiu? Tylko w Ogrodzie Japońskim. To on jest namiastką ogrodów kraju kwitnących wiśni. Mieści się w Parku Szczytnickim w centrum miasta. Został założony ok. 1910 roku, jako część Wystawy Stulecia. Jego pomysłodawcą był Fritz von Hochberg z Iłowej. W 1995 roku ogród przeszedł renowację pod kierownictwem prof. Ikui Nishikawa z Tokio. W kolejnych latach przy współpracy z ambasadą japońską oraz miejscowymi ogrodnikami przywrócono terenowi japoński klimat.

W ogrodzie zgromadzono prawie 270 grup roślin drzewiastych. Najwyższe piętro tworzą taksony dębów szypułkowych oraz kasztanowce. We wrocławskim ogrodzie znajdziemy również cisy pospolite, modrzewniki chińskie czy różaneczniki. Do 2009 roku zgromadzono w ogrodzie 78 gatunków roślin azjatyckich. 38 z nich pochodzi z Japonii.

Dziś Ogród Japoński we Wrocławiu cieszy się zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców miasta, jak i turystów. W związku z tym, że mieści się nieopodal innych atrakcji Wrocławia, przyciąga wzrok przechodniów. Wstęp do Ogrodu Japońskiego jest płatny.

Panorama Racławicka - historia na tkaninie

Wizyta we Wrocławiu nie miałaby sensu, jeśli pominiemy Panoramę Racławicką. To Muzeum Sztuki i część Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Budynek został wzniesiony w latach 1961-1985. Mieści się w nim obraz przedstawiający wizję Bitwy pod Racławicami, namalowany przez Jana Stykę, Ludwiga Bollera oraz Wojciecha Kossaka. Malarze przed podjęciem pracy pojechali na miejsce historycznego starcia, aby poznać topografię terenu. Chcieli także odtworzyć rozmieszczenie wojsk kościuszkowskich i ustalić przebieg bitwy.

Obraz został namalowany na płótnie żaglowym, specjalnie sprowadzonym na ten cel z Belgii. Materiał dotarł do Polski w czterech kawałkach, które zostały później zszyte. Łącznie do produkcji dzieła zużyto 1800 metrów kwadratowych tkaniny.

Obiekt cieszy się powodzeniem wśród turystów odwiedzających Wrocław. Jest otwarty przez 6 dni w tygodniu. Nieczynny jest wyłącznie podczas prac konserwacyjnych. Ceny biletów wyglądają następująco: bilet normalny - 30 zł, ulgowy - 23 zł, rodzinny - 23 zł, specjalny - 3 zł. Bilet obowiązuje również na wystawy stałe Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Etnograficznego i Pawilonu Czterech Kopuł. Odwiedzający Panoramę Racławicką chętnie zatrzymują się w Hotelu Sofitel Wroclaw Old Town*****, 1 km od miejsca docelowego. To jeden z popularniejszych hoteli we Wrocławiu.

Stadion Wrocław - cel podróży miłośników piłki nożnej

Miłośnicy piłki nożnej nie mogą przejść obojętnie obok stadionu we Wrocławiu. To jedna z tych atrakcji, która przyciąga turystów ze względu na swój kształt, a także historię. Charakterystycznym elementem konstrukcji stadionu jest jego elewacja zbudowana z półprzezroczystej siatki wykonanej z włókna szklanego pokrytego teflonem. Powierzchnia działki stadionowej wynosi 164 152 metrów kwadratowych.

Projekt stadionu został wybrany w konkursie zorganizowanym przez Urząd Miejski Wrocławia w październiku 2007 roku. Obiekt został otwarty cztery lata później. W 2012 roku gościł kibiców podczas Euro 2012. Na co dzień z murawy korzysta klub Śląsk Wrocław.

Budynek zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części miasta. Dojazd do obiektu jest możliwy zarówno za pomocą środków komunikacji miejskiej, jak i samochodem. Z centrum czy lotniska dostaniemy się pod stadion w ok. 10 minut. Zwiedzanie Stadionu Miejskiego we Wrocławiu z przewodnikiem kosztuje jedynie 5 zł za osobę. Warto jednak wcześniej dokonać rezerwacji.