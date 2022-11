Odkurzacze automatyczne vs. bezprzewodowe – wygoda i komfort sprzątania

Utrzymywanie porządku w naszych wnętrzach jest konieczne, bowiem znacznie wpływa na wygodę oraz komfort korzystania z pomieszczenia. Nie dla każdego jednak czynność sprzątania bywa przyjemna, warto zatem maksymalnie ją sobie ułatwić. Doskonałym pomysłem okazują się być odkurzacze automatyczne. Tradycyjne urządzenia sprzątające tego typu powoli wypierane są przez nowocześniejsze alternatywy. Funkcje, jakimi dysponuje odkurzacz nowszy model odkurzacza, na pewno przekonać mogą wiele osób do zainwestowania w urządzenie.

Odkurzacze automatyczne samodzielnie czyszczące powierzchnię

Na rynku sprzętu elektronicznego istnieje wiele modeli, bez problemu zatem możliwe jest dobranie idealnego urządzenia, dopasowanego do indywidualnych potrzeb i wymagań użytkownika. Odkurzacze automatyczne należą do specyficznej grupy robotów sprzątających, bowiem największym ich atutem jest samodzielna praca. Praktycznie nie musimy wykonywać żadnej czynności, bowiem wystarczy postawić odkurzacz na podłożu, a on sam jeżdżąc po powierzchni, zbierać będzie wszelkie zanieczyszczenia. Dodatkową zaletą może być urządzenie wzbogacone w opcję mopowania, oznacza to, że oprócz zbierania kurzu, pyłów, alergenów czy innego rodzaju zanieczyszczeń, robot sprzątający może myć także naszą podłogę.

Warto nadmienić, że sprzęt tego typu dysponuje specjalnym czujnikiem zbliżeniowym, który sprawia, że odkurzacz nie będzie obijać się o meble oraz ściany. Funkcja czujnika krawędzi zabezpiecza natomiast urządzenie przed możliwością spadnięcia ze schodów. Wartym uwagi jest także fakt, iż robot sprzątający posiada nawigację z mapowaniem żyroskopowym, która pozwala mu tworzyć mapę przestrzeni, jaką należy wyczyścić. Sterowanie odkurzaczem bezprzewodowym odbywać się może z poziomu aplikacji w smartfonie.