Ozonowanie samochodu – sprawdź, czy tego potrzebujesz

Czym jest ozonowanie samochodu?

Ozonowanie to sprawdzona, stosowana od lat metoda dezynfekcji, która wykorzystuje trójatomową odmianę tlenu, zwaną ozonem (O 3 ). Gaz ten charakteryzuje się silnymi właściwościami biobójczymi – jest nawet 50 razy skuteczniejszy niż chlor. Ozon jest bezwzględny dla bakterii, pleśni, grzybów oraz wielu innych mikroorganizmów, odpowiadających za przykre zapachy w kabinie samochodowej.

Gaz wytwarzany jest przez generator ozonu, popularnie nazywany ozonatorem powietrza. To specjalna maszyna, która produkuje odpowiednią dla dezynfekcji samochodu ilość środka czyszczącego. W odróżnieniu od alternatywnych metod odgrzybiania klimatyzacji czy odświeżania kabiny, ozonowanie nie maskuje zapachów, ale neutralizuje przyczyny ich powstawania.

Jakie są najważniejsze zalety używania ozonatora?

Kluczowe korzyści, jakie zapewnia samochodowy generator ozonu, to m.in.:

skuteczna neutralizacja uciążliwych zapachów,

likwidacja zagrzybienia w klimatyzacji,

długotrwały efekt świeżości w kokpicie auta,

eliminacja pleśni, bakterii, alergenów,

dokładne czyszczenie tapicerki oraz wszystkich trudno dostępnych zakamarków.

Ile trwa proces ozonowania?

Dekontaminacja wykonywana przy zastosowaniu profesjonalnego ozonatora samochodowego to proces, który trwa od kilkudziesięciu minut do godziny. Wpływ na długość odkażania może mieć intensywność zapachów wewnątrz pojazdu. W trakcie ozonowania w kabinie auta nie powinny przebywać żadne osoby ani zwierzęta. Po zakończeniu dezynfekcji powietrza ozonem wystarczy przewietrzyć wnętrze auta, by móc bezpiecznie z niego korzystać.

Ozonator powietrza – jak często go używać?

Eksperci zalecają, aby ozonowanie samochodu przeprowadzać nie rzadziej niż raz na pół roku. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by wnętrze samochodu odświeżać częściej, szczególnie jeśli kierowca lub pasażerowie palą papierosy, lub gdy autem regularnie przewożone są zwierzęta. Samochodowy ozonator sprawdzi się również przy odgrzybianiu klimatyzacji, a walory czystego powietrza w kokpicie z pewnością docenią także alergicy.

Ozonatory samochodowe Blue Planet – komfort i bezpieczeństwo