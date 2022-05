Panele podłogowe - najpopularniejsi producenci w Polsce

Możemy się zdecydować na nieustannie modne i pięknie prezentujące się podłogi drewniane. Te jednak będą wymagały cyklicznych renowacji, byśmy mogli cieszyć się ich nienagannym wyglądem. Mamy też możliwość wybrania niezwykle trwałych i doskonale odwzorowujących naturalne usłojenie paneli laminowanych. Panele podłogowe to świetne rozwiązanie, które z powodzeniem wpisze się w docelową aranżację, i które będzie służyć przez lata. Producenci nadal prześcigają się w stosowanych rozwiązaniach i nieustannie udoskonalają technologie, które sprzyjają prezencji i wytrzymałości paneli. Oferty tych najpopularniejszych producentów są niezwykle bogate i atrakcyjne cenowo.

Popularni producenci – dbają o wygląd i najwyższą wytrzymałość paneli laminowanych

Co się dla nas liczy, kiedy decydujemy się na podłogę? Walory wizualne są najistotniejsze we wstępnej fazie wyboru. Podłoga jest największą przestrzenią w domu, którą musimy wykończyć. Zrozumiałe jest więc to, że podłoga musi prezentować się doskonale i wpisywać się w całą aranżację. Producenci dzisiaj korzystają z takich technologii, które pozwalają nanosić wzór na wierzchnią warstwę paneli podłogowych o niezwykłej jakości. Jednym z największych i najpopularniejszych światowych producentów jest firma Swiss Krono. Producent oferuje niezwykle bogaty wachlarz paneli, które wiernie imitują naturalne usłojenie takich drzew jak dąb, cedr, orzech, platan czy wiąz. Dostępne klasy ścieralności umożliwiają idealny dobór paneli do intensywności użytkowania. Klasy AC5 czy AC6 sprawdzą się nawet w miejscach publicznych, gdzie intensywność jest wyjątkowo wysoka.

Równie popularny producent Quick Step pochodzący z Belgii oferuje wyjątkowe, pięknie prezentujące się panele laminowane. Usłojenie naniesione na wierzchnią warstwę do złudzenia imituje naturalne wzornictwo, ale także świetnie prezentują się modele odwzorowujące ceramikę, beton, a nawet ciemne łupki. Tu wybór jest niezwykle bogaty, a klienci doceniają również wyjątkową trwałość paneli podłogowych.

Zdecydowanie warto przyjrzeć się także marce Gerflor. Francuski producent obecny jest już w ponad 100 krajach na całym świecie. Oferuje produkt bardzo wysokiej jakości i również pięknie się prezentujący. Z powodzeniem uda się wybrać w ramach oferty tej marki panele laminowane, które spełnią swoją rolę zarówno w mieszkaniu, w którym intensywność użytkowania podłogi nie będzie wysoka, jak i w budynkach publicznych, w których podłoga musi być niezwykle wytrzymała.

Producentów podłóg jest bardzo wielu. Jakość finalnego produktu od tych najpopularniejszych producentów będzie wystarczająco wysoka, by móc się cieszyć z podłogi przez wiele lat. Panele laminowane prezentują się bardzo atrakcyjnie, a co niezwykle ważne nie wymagają one szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych. Warto więc przyjrzeć się tym producentom, którzy mają bogatą historię, są popularni w wielu krajach na całym świecie, a ich produkt charakteryzuje się bardzo wysokimi walorami estetycznymi.