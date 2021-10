Zadbaj o skórę na jesień - nowości kosmetyczne z sieci handlowych

Jak zadbać o skórę jesienią?

Jesienną porą skóra potrzebuje dużo nawilżenia, ponieważ bardzo szybko staje się przesuszona - w efekcie czego może zacząć nawet pękać. Jeśli chcesz o nią prawidłowo zadbać, to przede wszystkim staraj się ją regularnie złuszczać i nawilżać. Jeśli chodzi o ciało, zaopatrz się w odpowiednie balsamy i olejki, które pomogą Twojej skórze utrzymać jędrność i gładkość. W kwestii pielęgnacji cery również zdecyduj się na zakup produktów mocno nawilżających. Jesień to czas, kiedy wiele osób decyduje się także na stosowanie kosmetyków zawierających retinol - ten składnik pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry, a także uporać się w walce z trądzikiem, ale jednocześnie powoduje bardzo mocne wysychanie skóry, co w połączeniu z suchym, jesiennym powietrzem może wyrządzić Twojej skórze duże szkody. Dlatego odpowiednia pielęgnacja i właściwe nawilżenia są tak bardzo istotne.

Gdzie szukać nowości kosmetycznych?

Jeśli nie wiesz, gdzie możesz znaleźć jesienne nowości, to przede wszystkim przejrzyj wszystkie dostępne gazetki, np. gazetka promocyjna Hebe pomoże Ci stwierdzić, czy warto już wybrać się na zakupy, czy może jeszcze trochę poczekać na nowości kosmetyczne. Ciekawych nowości możesz spodziewać się także w Rossmannie czy też w Naturze. Każda drogeria stara się jak najbardziej zadowolić swoich klientów, dając im ogromny wybór nowych kosmetyków - dostosowanych do konkretnej pory roku. Obecnie możesz zapoznać się z aktualną ofertą sklepów w bardzo łatwy sposób - wystarczy, że skorzystasz z aplikacji mobilnych lub wejdziesz na stronę internetową z gazetkami. Dodatkowo, wiele popularnych vlogerek przedstawia najatrakcyjniejsze produkty na swoich filmach vide, więc jeśli nie wiesz, czy warto zdecydować się na jakiś produkt, możesz skorzystać z ich porad. Bardzo często różnego rodzaju nowości kosmetyczne zaczynają pojawiać się także w marketach - np. w Biedronce, Lidlu lub Auchan. Te sieci sklepów również chcą przyciągnąć uwagę konsumenta i oferują swoim klientom produkty związane z konkretnym sezonem.

Na jakie kosmetyki warto zwrócić szczególną uwagę?

Jeśli szukasz nowości kosmetycznych na jesień, sprawdź przede wszystkim wszelkie balsamy do ust, balsamy do ciała oraz kremy do rąk i twarzy. Jesienią i zimą nasza skóra potrzebuje dodatkowej pielęgnacji i nawilżenia, dlatego na sklepowych półkach pojawia się bardzo dużo kosmetyków tego typu. Jesień to także okres, kiedy można zakupić kosmetyki o wyjątkowych i niepowtarzalnych zapachach kojarzących się z tą porą roku. Balsam o zapachu dyni z przyprawami lub słodka pomadka ochronna z korzennymi nutami z całą pewnością pomogą Ci poczuć radość z tej pory roku i nie przejmować się pogodą panującą na zewnątrz. A jeśli chcesz umilić sobie jesienne wieczory, poszukaj także kul do kąpieli lub aromatycznych produktów pod prysznic. Nic nie poprawia tak humoru w jesienny wieczór jak gorąca kąpiel i ciepła herbata.