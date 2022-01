Wedding planner - dla kogo

Z pomocy wedding plannera mogą skorzystać tak naprawdę wszyscy narzeczeni, którzy w niedługiej przyszłości planują swój ślub i wesele. Jednak taką współpracę powinny wziąć pod uwagę szczególnie osoby:

zapracowane bądź z jakiegoś innego powodu nie mające wystarczającego czasu na przygotowania,

które czują się zagubione i przytłoczone organizacją ślubu i wesela,

nie mieszkające na stałe w miejscu, gdzie ma się odbywać uroczystość,

pragnące zorganizować nietypową uroczystość będącą spełnieniem marzeń,

którym zależy na weselu opartym na najnowszych trendach.

Organizacja ślubu i wesela z udziałem konsultanta to oszczędność czasu i pewność, że będzie to naprawdę wyjątkowy dzień. Pamiętajmy, że wedding planner to nie ktoś zajmujący się "seryjną" organizacją ślubów, a serdeczna osoba, która za priorytet stawia potrzeby Pary Młodej. W swojej pracy niejednokrotnie staje na głowie, aby sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających klientów.



Ile zarabia wedding planner?

Zawód konsultanta ślubnego wiąże się z długimi godzinami szkoleń, wieloma dniami spędzonymi z klientami i do tego latami doświadczenia. Pamiętajmy także o tym, że większość wedding plannerów prowadzi własną firmę, a to generuje obecnie naprawdę wysokie koszty.

Pojedyncze konsultacje ślubne w sprawie udzielenia porady bądź stworzenia planu organizacji kosztuje około 200 - 400 zł, natomiast koordynacja dnia ślubu mieści się w przedziale 3000 - 5000 zł.

Za pełną organizację ślubów konsultanci zazwyczaj pobierają pewien określony procent od wartości wesela (od 10% do nawet 20%), bądź konkretną stawkę, wahającą się pomiędzy 8000 zł, a nawet 20 000 zł. Oczywiście wiele zależy od wielkości wesela i ilości pracy włożonej w jego przygotowanie. Normalne jest, że huczne wesele będzie znacznie droższe i bardziej skomplikowane w organizacji niż skromne.

Być może wiele osób pomyśli, że to spory wydatek, jednak pamiętajcie, że dzięki wedding plannerowi możecie liczyć na liczne rabaty u innych usługodawców, co sprawi, że w tych samych pieniądzach możecie nawiązać współpracę z lepszymi firmami, a konsultant zarobi sam na siebie.

Taki punkt widzenia znacznie zmienia postrzeganie ceny wynajęcia konsultanta ślubnego. Warto również wiedzieć, że koszt wesela na 100 osób to obecnie minimum 70 000 zł. To naprawdę nie małe pieniądze, więc lepiej jest wydać je na wesele z najwyższej półki, nie byle jakich usługodawców.

Na koniec trzeba zaznaczyć, że przedstawione ceny (jak wszystkich usług na rynku ślubnym) mogą się różnić w zależności od regionu.

Podsumowując, wedding planner naprawdę się opłaca i chyba nie istnieje Para Młoda, która po swoim weselu żałowałaby decyzji jego zatrudnienia. Zważywszy na to, że ślub to jedyna taka okazja w życiu, to z pewnością warto powierzyć ją w ręce profesjonalisty, który zadba o każdy szczegół.