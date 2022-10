Dni Otwarte Funduszy Europejskich – rozwój Lublina w zakresie transportu miejskiego

Ten innowacyjny projekt, poprzez rozwój infrastruktury przystankowej ma zachęcać mieszkańców do zmiany środka transportu. W tym celu na terenie miasta powstało 7 węzłów przesiadkowych (przy ul. Żeglarskiej, ul. Józefa Franczaka „Lalka”, al. Kraśnickiej, ul. Granitowej, ul. Zbożowej, ul. Osmolickiej i ul. Abramowickiej). Węzły zlokalizowano w strategicznych miejscach, które umożliwiają sprawne i bezpieczne pozostawienie samochodu czy roweru i przesiadkę do środka transportu publicznego. Na węzłach przesiadkowych można zostawić samochód na bezpiecznym, oświetlonym i monitorowanym parkingu Park&Ride, czy też skorzystać z parkingu Kiss&Ride. Taka przesiadka to doskonały sposób na dojazd do pracy, czy szkoły, bez ponoszenia trudów i kosztów znalezienia miejsca parkingowego np. w centrum miasta. Zadbano również o rowerzystów - mogą swobodnie skorzystać z miejsc Bike&Ride, gdzie znajdują się zadaszone wiatą stojaki na rowery.